Gümüşhane'de tünelde duvara çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Gümüşhane'de Zigana Tüneli'nde duvara çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Gümüşhane'de Zigana Tüneli'nde duvara çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Zigana Tüneli'nde seyreden Salih Pelit'in (61) kullandığı 29 DA 966 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybettiği belirlenen Pelit'in cenazesi, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı. Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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