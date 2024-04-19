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        Gümüşhane'de tünelde duvara çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Gümüşhane'de Zigana Tüneli'nde duvara çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 15:29 Güncelleme: 19.04.2024 - 15:29
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        Gümüşhane'de tünelde duvara çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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        Gümüşhane'de Zigana Tüneli'nde duvara çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Zigana Tüneli'nde seyreden Salih Pelit'in (61) kullandığı 29 DA 966 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Hayatını kaybettiği belirlenen Pelit'in cenazesi, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı. Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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