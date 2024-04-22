Gümüşhane'de jandarma personeli, köy okullarını ziyaret etti

Ekiplerin öğrencilere Türk bayrağı ve çocuk dergileri hediye ettiği ziyarette, operasyonlarda görev alan bomba arama köpeği "Maske" de hünerlerini sergiledi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Arzular İlkokulu ve Şehit Ramazan Meşe Ortaokulunu ziyaret etti.

Gümüşhane Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında köy okullarında eğitim gören çocukları ziyaret etti.

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