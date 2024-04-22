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        Gümüşhane'de jandarma personeli, köy okullarını ziyaret etti

        Gümüşhane Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında köy okullarında eğitim gören çocukları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 13:14 Güncelleme: 22.04.2024 - 13:14
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        Gümüşhane'de jandarma personeli, köy okullarını ziyaret etti
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        Gümüşhane Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında köy okullarında eğitim gören çocukları ziyaret etti.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Arzular İlkokulu ve Şehit Ramazan Meşe Ortaokulunu ziyaret etti.

        Ekiplerin öğrencilere Türk bayrağı ve çocuk dergileri hediye ettiği ziyarette, operasyonlarda görev alan bomba arama köpeği "Maske" de hünerlerini sergiledi.

        Maske'nin gösterisini ilgiyle izleyen çocuklar, ekiplerle oyun oynadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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