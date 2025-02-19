Gümüşhane'de dereye yuvarlanan kamyonetteki 5 kişi yaralandı
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesindeki trafik kazasında dereye yuvarlanan kamyonetteki 5 kişi yaralandı.
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesindeki trafik kazasında dereye yuvarlanan kamyonetteki 5 kişi yaralandı.
Ekrem Sancak idaresindeki 61 VA 489 plakalı kamyonet, Süme Mahallesi Kalebaşı mevkisinde dereye yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile yolculardan Fevzi ve Erol Sancak, Mustafa Kurtulan ile Oktay Öğretici yaralandı.
Ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, Kürtün Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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