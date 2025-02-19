Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi
Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.
Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.
Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, kar yağışının kent genelinde devam edeceği vurgulandı.
Ulaşımda oluşabilecek risklere karşı tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
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