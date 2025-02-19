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        Karda kayan kamyonet, dereye yuvarlandı; 5 yaralı

        GÜMÜŞHANE'dekarla kaplı yoldan dereye yuvarlanan kamyonetteki 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 15:48 Güncelleme: 19.02.2025 - 15:50
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        Karda kayan kamyonet, dereye yuvarlandı; 5 yaralı
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        GÜMÜŞHANE'dekarla kaplı yoldan dereye yuvarlanan kamyonetteki 5 kişi yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Kürtün-Tonya kara yolu Süme Mahallesi Kalebaşı mevkisinde meydana geldi. Özkürtün beldesine giden Ekrem Sancak (27) yönetimindeki 61 VA 489 plakalı kamyonet, karla kaplı yolda kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı. Kazada sürücü Sancak ile Fevzi Sancak (55), Mustafa Kurtulan (36), Erol Sancak (56) ve Oktay Öğretici (23) yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, Kürtün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

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