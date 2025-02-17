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        Sobadan sızan gazdan zehirlenen çift öldü

        GÜMÜŞHANE'nin Kelkit ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Galip (71) ve eşi Müşkinaz Genel (72) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 11:21 Güncelleme: 17.02.2025 - 11:21
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        Sobadan sızan gazdan zehirlenen çift öldü
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        GÜMÜŞHANE'nin Kelkit ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Galip (71) ve eşi Müşkinaz Genel (72) hayatını kaybetti.

        Olay, dün akşam saatlerinde, Deredolu beldesinde meydana geldi. Galip ve Müşkinaz Genel çiftinden haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekiplerin kontrolünde çiftin, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenip, yaşamlarını yitirdiği tespit edildi. Çiftin cansız bedenleri, otopsi işlemleri için Gümüşhane Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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