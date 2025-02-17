Sobadan sızan gazdan zehirlenen çift öldü

Olay, dün akşam saatlerinde, Deredolu beldesinde meydana geldi. Galip ve Müşkinaz Genel çiftinden haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekiplerin kontrolünde çiftin, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenip, yaşamlarını yitirdiği tespit edildi. Çiftin cansız bedenleri, otopsi işlemleri için Gümüşhane Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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