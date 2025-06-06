Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri

        Gümüşhane'de tarihi kalelere ulaşımı sağlayan yollarda çalışma başlatıldı

        Gümüşhane'deki tarihi Kov, Keçikaya ve Canca kalelerinin bulunduğu bölgeye ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla yol çalışması yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 11:15 Güncelleme: 06.06.2025 - 11:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gümüşhane'de tarihi kalelere ulaşımı sağlayan yollarda çalışma başlatıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gümüşhane'deki tarihi Kov, Keçikaya ve Canca kalelerinin bulunduğu bölgeye ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla yol çalışması yapılıyor.

        İl Genel Meclis Başkanı Eşref Balki, gazetecilere, İl Özel İdaresi ekiplerince yürütülen asfaltlama çalışmalarının bölge turizmine katkı sağlayacağını söyledi.

        Yol yapım çalışmalarının devam ettiğini belirten Balki, "İlimizin tarihi ve kültürel mirası arasında yer alan Kov Kalesi, Keçikaya Kalesi ve Canca Kalesi'nde yol yapım çalışmaları yürütüyoruz. Kov ve Keçikaya kalelerinde yol yapımını tamamlamak üzereyiz. Canca Kalesi'nde ise çalışmalarımızı bir hafta içinde bitirmeyi planlıyoruz." dedi.

        Kalelerin, yol yapımının tamamlanması ve diğer eksiklerin giderilmesinin ardından Doğu Karadeniz'in önemli turizm destinasyonları arasında yer alacağına inandığını vurgulayan Balki, şunları kaydetti:

        "Kalelerimizin ikisinde daha önce restorasyon çalışmaları yapıldı. Her biri oldukça görkemli tarihi yapılar. Yol yapım çalışmaları tamamlandıktan sonra halkımızın ve ziyaretçilerin kalelere ulaşımı daha rahat olacak. Herkesi bu kadim ve güzel kaleleri görmeye davet ediyorum. Kalelerimizde restorasyon ve tesisleşme bakımından çok ciddi yatırımlar yapıldı. Bu yatırımlarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kutuplaşmaya prim vermeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kutuplaşmaya prim vermeyeceğiz
        Sadece Düzce'de 92 yaralı! Gelenek bozulmadı!
        Sadece Düzce'de 92 yaralı! Gelenek bozulmadı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
        Farklı ülkelerin kurban bayramı gelenekleri!
        Farklı ülkelerin kurban bayramı gelenekleri!
        "Kurban Bayramımız mübarek olsun"
        "Kurban Bayramımız mübarek olsun"
        İşte dünyada en çok kazanan teknik direktörler! Mourinho'da ilk 10'da
        İşte dünyada en çok kazanan teknik direktörler! Mourinho'da ilk 10'da
        Dayısını caddenin ortasında bıçakladı! Kanlı miras!
        Dayısını caddenin ortasında bıçakladı! Kanlı miras!
        A Milli Takım, ABD karşısında!
        A Milli Takım, ABD karşısında!
        Trump-Musk savaşında ne oldu? Neler olabilir?
        Trump-Musk savaşında ne oldu? Neler olabilir?
        İşte G.Saray'ın Sane teklifi!
        İşte G.Saray'ın Sane teklifi!
        Bahçeli: Darbeler anayasası yok edilmeli
        Bahçeli: Darbeler anayasası yok edilmeli
        Müşterisi rica etti... Kurban fotoğrafı ölümü oldu!
        Müşterisi rica etti... Kurban fotoğrafı ölümü oldu!
        Kabe'nin 200 yıllık tasviri Topkapı Sarayı'nda gün yüzüne çıktı
        Kabe'nin 200 yıllık tasviri Topkapı Sarayı'nda gün yüzüne çıktı
        43 dakikalık gecikme... Velayet alındı!
        43 dakikalık gecikme... Velayet alındı!
        İki kardeşin boğazını kesmişti! İstenen ceza belli oldu!
        İki kardeşin boğazını kesmişti! İstenen ceza belli oldu!
        "4.8 Gökçeada KAF'ı etkileyebilir" Yer bilimci Naci Görür sitem etti!
        "4.8 Gökçeada KAF'ı etkileyebilir" Yer bilimci Naci Görür sitem etti!
        Kızıl saç ve mavi göz nasıl mümkün oluyor?
        Kızıl saç ve mavi göz nasıl mümkün oluyor?
        Hangi firma hangi Yunan Adasına nereden kalkıyor?
        Hangi firma hangi Yunan Adasına nereden kalkıyor?
        "Bu güzelliği kaçırdın" pozları
        "Bu güzelliği kaçırdın" pozları
        Yine yeniden Sacha Boey!
        Yine yeniden Sacha Boey!

        Benzer Haberler

        Gümüşhane'de yapılması planlanan GÜMSAŞ Yaşam Evleri'nde proje ihale tarihi...
        Gümüşhane'de yapılması planlanan GÜMSAŞ Yaşam Evleri'nde proje ihale tarihi...
        Gümüşhane'de adını "sarı çiçek"ten alan köydeki tarlalar renklendi
        Gümüşhane'de adını "sarı çiçek"ten alan köydeki tarlalar renklendi
        Gümüşhane'de Kürtün-Torul kara yolunda heyelan meydana geldi
        Gümüşhane'de Kürtün-Torul kara yolunda heyelan meydana geldi
        Gümüşhane'de "Kov Kalesi Şenliği" düzenlendi
        Gümüşhane'de "Kov Kalesi Şenliği" düzenlendi
        Gümüşhane'de sivil savunma ve itfaiyecilik öğrencileri tatbikatlarla mesleğ...
        Gümüşhane'de sivil savunma ve itfaiyecilik öğrencileri tatbikatlarla mesleğ...
        Gümüşhane Üniversitesinin 17. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Gümüşhane Üniversitesinin 17. kuruluş yıl dönümü kutlandı