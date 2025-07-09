Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri

        Gümüşhane'de kamyonetin devrildiği kazada sürücü öldü, 1'i ağır 5 kişi yaralandı

        Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu sürücü öldü, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 00:10 Güncelleme: 09.07.2025 - 00:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gümüşhane'de kamyonetin devrildiği kazada sürücü öldü, 1'i ağır 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu sürücü öldü, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı Aşağı Karadere köyü yakınlarındaki Çamin Yaylası mevkisinde seyreden İbrahim K. yönetimindeki 34 JV 907 plakalı kamyonet şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü hayatını kaybetti, beraberindeki eşi Ayşe K. (60) ile İbrahim H. (58), Saadet H. (57), Hamdiye H.Ç. (31) ve Yiğit Çınar Ç. (5) yaralandı.

        Yaralılar, kaza yerindeki müdahalenin ardından Kürtün Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Ayşe K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Yumaklı'dan çok yüksek sıcaklık uyarısı
        Bakan Yumaklı'dan çok yüksek sıcaklık uyarısı
        Trump: BRICS doları yok etmeye çalışıyor
        Trump: BRICS doları yok etmeye çalışıyor
        Abbas Erakçi: İsrail sabote etti
        Abbas Erakçi: İsrail sabote etti
        Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklandı
        Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklandı
        ABD'de bakanı yapay zeka ile taklit etti
        ABD'de bakanı yapay zeka ile taklit etti
        Barış Alper Yılmaz'a İtalyan kancası!
        Barış Alper Yılmaz'a İtalyan kancası!
        Türkiye şehitlerini uğurladı
        Türkiye şehitlerini uğurladı
        Trump'tan Rusya'ya yaptırım sinyali
        Trump'tan Rusya'ya yaptırım sinyali
        Samsun polisinden dev operasyon! 2 milyar 600 milyon TL’lik vurgun
        Samsun polisinden dev operasyon! 2 milyar 600 milyon TL’lik vurgun
        B planı hazır!
        B planı hazır!
        Birlikte görüntülendiler
        Birlikte görüntülendiler
        Osimhen transferinde yeni gelişme!
        Osimhen transferinde yeni gelişme!
        Türkiye güzelinin ilk yazı
        Türkiye güzelinin ilk yazı
        36 saatlik aşırı sıcak uyarısı
        36 saatlik aşırı sıcak uyarısı
        Rio Ferdinand'ın Osimhen şaşkınlığı!
        Rio Ferdinand'ın Osimhen şaşkınlığı!
        Kartalkaya davasında inanılmaz sözler!
        Kartalkaya davasında inanılmaz sözler!
        Kartalkaya davasında ikinci gün!
        Kartalkaya davasında ikinci gün!
        Portekiz seferinde 2. gün!
        Portekiz seferinde 2. gün!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak!
        Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak!

        Benzer Haberler

        Gümüşhane'de ormanlık alanlara girişler 1 Ekim'e kadar yasaklandı
        Gümüşhane'de ormanlık alanlara girişler 1 Ekim'e kadar yasaklandı
        Gümüşhane'deki Tomara Şelalesi ziyaretçilerin uğrak noktası oldu
        Gümüşhane'deki Tomara Şelalesi ziyaretçilerin uğrak noktası oldu
        Dededen toruna geçen para koleksiyonu Gümüşhaneli berberin dükkanında sergi...
        Dededen toruna geçen para koleksiyonu Gümüşhaneli berberin dükkanında sergi...
        Gümüşhane'deki Çit Deresi'ne 10 bin alabalık yavrusu bırakıldı
        Gümüşhane'deki Çit Deresi'ne 10 bin alabalık yavrusu bırakıldı
        Gümüşhane'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 kişi yakalandı
        Gümüşhane'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 kişi yakalandı
        Gümüşhane'de yaylalardaki 38 kaçak yapı için yıkım kararı alındı
        Gümüşhane'de yaylalardaki 38 kaçak yapı için yıkım kararı alındı