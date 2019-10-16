Köpekten kaçan otomobil duvardan aşağıya düştü: 2 yaralı

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Gümüşhane'de önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil, park halindeki minibüse çarptıktan sonra 10 metrelik duvardan aşağıya düştü. Kazada iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Gümüşhane’den Bayburt istikametine giden Esra Demirci (23) yönetimindeki 29 AAD 371 plakalı otomobil saat 19 sıralarında Tekke köyünde biranda önüne çıkan köpeğe çarpamamak için manevra yaptı.

Kontrolden çıkan otomobil önce yol kenarında park halinde bulunan 61 BT 948 plakalı minibüse çarptıktan sonra 10 metre yüksekliğindeki duvardan bahçeye düştü.

Kazada sürücü Demirci ile yanında bulunan Ülkü Ersoy (22) yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

GÜMÜŞHANE 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:03

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