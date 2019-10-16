Köpekten kaçan otomobil duvardan aşağıya düştü: 2 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Köpekten kaçan otomobil duvardan aşağıya düştü: 2 yaralı

İHA

Gümüşhane'de önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil, park halindeki minibüse çarptıktan sonra 10 metrelik duvardan aşağıya düştü. Kazada iki kişi yaralandı.

Köpekten kaçan otomobil duvardan aşağıya düştü: 2 yaralı

Gümüşhane'de önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil, park halindeki minibüse çarptıktan sonra 10 metrelik duvardan aşağıya düştü. Kazada iki kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Gümüşhane’den Bayburt istikametine giden Esra Demirci (23) yönetimindeki 29 AAD 371 plakalı otomobil saat 19 sıralarında Tekke köyünde biranda önüne çıkan köpeğe çarpamamak için manevra yaptı.
Kontrolden çıkan otomobil önce yol kenarında park halinde bulunan 61 BT 948 plakalı minibüse çarptıktan sonra 10 metre yüksekliğindeki duvardan bahçeye düştü.
Kazada sürücü Demirci ile yanında bulunan Ülkü Ersoy (22) yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

GÜMÜŞHANE

16 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:03
  • GÜNEŞ 06:26
  • ÖĞLE 12:13
  • İKİNDİ 15:17
  • AKŞAM 17:49
  • YATSI 19:08
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gümüşhane STK’ları ve iş dünyasından Barış Pınarına topyekün destek
YEREL HABERLER Gümüşhane STK’ları ve iş dünyasından Barış Pınarına ...
Zigana'da renk cümbüşü Zigana Dağı'nın eteklerindeki Zigana köyü Türkiye'de sonbahar mevsiminin en güzel yaşandığı köylerden birisi Sonbahar mevsimiyle birlikte tarihi ipek yolu rengarenk oldu
YEREL HABERLER Zigana'da renk cümbüşü Zigana Dağı'nın eteklerindeki ...
Gümüşhane’de caddelerdeki elektrik panoları sanat eserine dönüşüyor Ressam Muharrem Muslu şehrin en işlek caddesinde çirkin görüntü oluşturan panolara Gümüşhane’nin tarihi, kültürel ve coğrafi güzelliklerini resmediyor
YEREL HABERLER Gümüşhane’de caddelerdeki elektrik panoları sanat ...
Limni Gölünde sonbahar yoğunluğu Geçtiğimiz yıl bu günlerde sezonun kapandığı tabiat parkında bu yıl pastırma yazı yaşanıyor Gündüzleri sıcak havanın hakim olduğu tesis hafta içi ve hafta sonunda yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor
YEREL HABERLER Limni Gölünde sonbahar yoğunluğu Geçtiğimiz yıl bu ...
Gümüşhaneli dağcılar Borçka-Karagöl’de kamp kurdu
YEREL HABERLER Gümüşhaneli dağcılar Borçka-Karagöl’de kamp kurdu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X