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Gümüşhaneli, Trabzonlu ve Samsunlu dağcılardan kar yürüyüşü

İHA

Trabzon Tenis Dağcılık Kayak İhtisas Kulübü (TEDAK), Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK) ve Pekün Dağcılık Kulübü (PEDAK) sporcuları 3. Geleneksel Pekün Kış Sporları Şenliği kapsamında kar yürüyüşü gerçekleştirdi.
Gümüşhane’nin Kelkit ilçesine bağlı ve eski adı Pekün olan Ünlüpınar Beldesinden yürüyüşe başlayan 48 sporcu 2 bin 50 metre rakımlı Pekün Dağı Toraman Tepesine zirve tırmanışı yaptıktan sonra yaklaşık 15 kilometre yol kat ederek Gökçepınar köyünü takip edip TrabzonGümüşhaneErzincan devlet karayoluna bağlanan mevkide yürüyüşünü tamamladı.
Faaliyete Kelkit Belediye Başkanı Aziz Nas, Samsun Pekünlüler Derneği Başkanı Osman Özkurt, Samsun İlkadım Selahiye Mahallesi Muhtarı Derya Bozkurt, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Müdür Yardımcısı Selim Özer, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Fatih Mehmet Gökçe ve Dr. Öğretim Üyesi Sinan Saral, Diş Hekimi Cem Şükrü Demet, Londra’dan ve Samsun’dan gelen davetliler katıldı.
Yaklaşık 5 saat süren yürüyüşte sporcular kış mevsiminin eşsiz manzaralarını içeren çam ormanları ile kaplı güzergahta kar üzerinde doğa yürüyüşü yaparak hem spor yaptı hem stres attı hem de bölgelerinin tanıtımına katkı sağladı.
Etkinliğe Trabzon’dan kafileyle katılan TEDAK Başkanı Ercan Bostan, yıl boyu her pazar günü düzenli olarak günü birlik yürüyüş faaliyetleri düzenlediklerini belirterek, “Bu faaliyetler, ağırlıklı olarak Trabzon, Gümüşhane, Rize, Giresun, Artvin il ve ilçeleri, köy ve yaylalarında gerçekleştiriyoruz. Kulübümüzün faaliyetleri arasında yurtiçi ve yurtdışı kayak ve kültür gezileri de yer almaktadır. Bu hafta sonu düzenlenen yürüyüş faaliyetinde Gümüşhane’de gerçekleştirdik. Pekün derneğinde ikramlarıyla bizleri en güzel şekilde ağırlayan, rehberliği ile yürüyüşümüzün sorunsuz geçmesini sağlayan aynı zamanda kulübümüz üyesi Prof. Dr. Fatih Mehmet Gökçe’ye kulübüm ve katılımcılar adına çok teşekkür ederim” dedi.
GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut ise Gümüşhane ve Kelkit’ten 15 sporcuyla katıldıkları etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.

GÜMÜŞHANE

30 Ocak 2020 Perşembe

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