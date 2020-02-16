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Gümüşhane’de 7 kez çığ düşen köy yolu ulaşıma açıldı

İHA

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Aşağı ve Yukarı Yuvalı köylerine ulaşımı sağlayan yolun 5 ayrı noktasında geçtiğimiz haftalarda 7 kez çığ düştü. İl Özel İdaresi ekipleri uzun uğraşlar sonucunda köylerin yolunu yeniden ulaşıma açtı.

Gümüşhane’de 7 kez çığ düşen köy yolu ulaşıma açıldı

Gümüşhane’nin merkeze bağlı Aşağı ve Yukarı Yuvalı köylerine ulaşımı sağlayan yolun 5 ayrı noktasında geçtiğimiz haftalarda 7 kez çığ düştü. İl Özel İdaresi ekipleri uzun uğraşlar sonucunda köylerin yolunu yeniden ulaşıma açtı.
Aşağı ve Yukarı Yuvalı köylerine ulaşımı sağlayan yolun 5 ayrı noktasında geçtiğimiz haftalarda 7 kez çığ düştü. En büyüğünün yüksekliği 10 metreyi aşan çığ için devasa iş makineleriyle bölgede yol açma çalışmaları yapan İl Özel İdaresi ekibi, AFAD ve kurumdaki uzmanların incelemelerine göre yeniden çığ riskinin olduğu günlerde çalışmalara ara vererek, olası faciaların önüne geçti. Aşağı Yuvalı köyünde yaşayan vatandaşların elektriksiz ve telefonsuz kalmasına neden olan çığın ardından İl Özel İdaresi ekipleri bölgede çalışmalarını tamamlayarak yolu ulaşıma açtı. Yıllardan beri sürekli çığ gelen bölgeyi bilen ve çığ afeti konusunda eğitimli personelin dikkatli ve tedbirli gerçekleştirdiği çalışmaların ardından yolda kardan devasa tüneller oluştu.
Gece geç saatlere kadar süren çalışmaların ardından yolun açılmasıyla birlikte rahat bir nefes aldıklarını kaydeden Aşağı Yuvalı Köyü Muhtarı Hami Gündoğdu, “Elektriklerimiz kesikti, bağlandı. Burada çalışan İl Özel İdaresi ekibine teşekkür ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin. Telefonlarımız kesikti. Yazın çalışma yaparken ekibe demiştim ki buraya çığ geliyor ama beni dinlemediler. Çığın aktığı yamaçtan hattı çektiler. Cep telefonlarımız da 1,5 aydır yok, vericimizi rüzgar devirdi. Dünyayla irtibatımız yoktu” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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