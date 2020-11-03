Gümüşhane’nin yüksekleri beyaza büründü

Gümüşhane'de iki gündür etkili olan yağmur yağışı yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Özellikle kent merkezinde de gece boyunca etkili olan yağmur yağışı şehrin yüksek kesimlerini hava sıcaklığının da düşmesinin etkisiyle beyaza bürüdü.

Yağışın ardından başta Zigana dağının zirveleri, Çakırgöl, Artabel gibi il genelinde 2 bin 400 metre ve üzeri zirveler kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

Denizden 2 bin 24 metre yükseklikteki Limni Gölü Tabiat Parkına komşu zirveler Karakaban, Alas ve Ali Kemal Kepenek zirvesi de yılın ilk kar yağışının etkisiyle beyaza büründü.

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