2. Lig: Gümüşhanespor: 0 - Sarıyer: 3

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor, sahasında konuk ettiği Sarıyer’e 30 mağlup oldu.
Stat: Yeni Şehir
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe xx, Sabri Öğe xx, Murat Şimşek xx
Gümüşhanespor: Zeki Ayvaz xx, Muammer Efe xx, Tuğay Adamcıl xx (Özgür Ortaç dk. 85 ?), Sercan Kaya xx (İlke Tankul dk. 80 xx), Tekin Adar xx (Burak Demireğen dk. 71 xx), Musa Sinan Yılmazer xx (Oğuz Eken dk. 85 ?), Raif Gündoğdu xx, Erdinç Mergen xx (Baran Basut dk. 71 xx), Yunus Şimşek xx, Ömer Alp Kulga xx, Osman Torun xx
Sarıyer: Ali Türkan xx, Savaş Yılmaz xx, Okan Deniz xx (Zafer Şensoy dk. 90 ?), İlyas Çakmak xx (Fatih Gül dk. 46 xx), Nuri Terliksiz xx, Hüsnü Başkurt xx (Ozan Solak dk. 74 xx), Mahmut Bilir xx, Mehmet Cansın Çiçek xx, Oğuz Yıldırım xx, Bertul Kocabaş xx, Bertuğ Özgür Yıldırım xx (Mehmet Ozan Tahtaişleyen dk. 90 ?)
Goller: Bertuğ Özgür Yıldırım (dk. 11), Okan Deniz (dk. 66), Mehmet Ozan Tahtaişleyen (Sarıyer)
Sarı kartlar: Yunus Şimşek, Ömer Alp Kulga (Gümüşhanespor)
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