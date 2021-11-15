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46. zirvesini Gümüşhane’de yaptı Türkiye’nin ilk ve tek solo alpinisti Erdek Cennet, Gümüşhane’nin en yüksek noktası olan Abdalmusa Zirvesinde gökyüzünde gördüğü ışıkları kutuplarda görülen Kuzey ışıklarına benzetti

İHA

46. zirvesini Gümüşhane’de yaptı Türkiye’nin ilk ve tek solo alpinisti Erdek Cennet, Gümüşhane’nin en yüksek noktası olan Abdalmusa Zirvesinde gökyüzünde gördüğü ışıkları kutuplarda görülen Kuzey ışıklarına benzetti

Türkiye’deki 81 ilin en yüksek rakımlı dağlarına tırmanan ve kendisini “Türkiye'nin ilk ve tek solo alpinisti” olarak nitelendiren Erdek Cennet, 46. zirve tırmanışını Gümüşhane’nin en yüksek noktası olan 3 bin 331 metre rakımlı Abdalmusa Zirvesine gerçekleştirdi. Cennet, zirvede gökyüzünde gördüğü ışıkları kutuplarda görülen Kuzey ışıklarına benzetirken, o anları kayıt altına aldı.
Solo olarak kamp yükü ile Ağrı dağının 5 bin 137 metrelik zirvesinde 3 gün 2 gece yüzde 11 oksijen miktarında kalarak rekor kıran Cennet, 81 ilde 81 zirve solo tırmanış Anadolu parsı unvanı projesi kapsamında Gümüşhane’ye geldi.
Torul ilçesi sınırlarında yer alan zirveye tırmanmak için Gümüştuğ köyünün Yılanlı yaylasından yürüyüşe başlayan Cennet, kuzey yüzünden zirve tırmanışını başarıyla gerçekleştirerek aynı noktaya geri döndü.
Doğu Karadeniz bölgesinin önemli dağlarından birisi olarak nitelendirdiği Abdalmusa Zirvesinin Gavur Dağlarının en yüksek noktası olduğunu kaydeden Cennet, yürüyüşünü dağın eteğinde bulunan göllerin buz tutan yüzeylerinin manzarası eşliğinde gerçekleştirdi.
Zirveye doğru irtifa kazandıkça dik ve engebeli kayalıkların üzerinde tırmanmanın, irili ufaklı bir sürü göl görmenin kendisi için inanılmaz olduğunu ifade eden Cennet, tırmanış sırasında gökyüzünde gördüğü ilginç ışık görüntüsünün de kendisini oldukça etkilediğini, kuzey ışıklarına benzeyen görüntüyü ilk kez gördüğünü söyledi.
Türkiye Dağcılık Federasyonu Gümüşhane il temsilcisi Yılmaz Şahin’in rehberliğinde gerçekleşen yürüyüşte 2 bin 470 metreden başlayarak 856 metre irtifa alarak 3 bin 331 metreye ulaştığını kaydeden Cennet, “Türkiye'nin ilk ve tek solo alpinistiyim. Bilgi, beceri, donanım araştırmalarım dahilinde bir proje ürettim. 81 il 81 zirve solo tırmanış Anadolu parsı unvanı projesi. Projemin amacı hem dağlara gitmek hem ülkemizdeki dağların iz kayıtlarını çıkarmak hem de dağcılık alanında olmayan Anadolu parsı unvanı verilmesi yönünde bir projedir. Bugün 46.ilim Gümüşhane, 46.zirveyi Abdalmusa 3 bin 331 metre irtifa ile başarıyla gerçekleştirdim. Abdalmusa Dağı'na kuzey yüzünden tırmanış yaptım. 8,5 kilometrelik mesafeyi tamamladım. Etkinliğim 8 saat sürdü” dedi.
Parkurunu derenin kenarından su sesini dinleyip o manzaraları görmek için özellikle seçtiğini kaydeden Cennet, “Bu yıl gördüğüm en güzel buzul manzarasını burada gördüm. Gölleri de gördüm. Ayrıca bugün hayatımda ilk defa dağın zirvesinden gökyüzünde kuzey yıldızlarına benzeyen renkli ışıklar gördüm. Gökkuşağı değildiler. Çok mutlu oldum. Muhteşem ötesi, kelimelerle anlatılacak bir şey değil, sadece yaşanması gerekiyor. Karın içine bata çıka çıktık. Ama sert kar olduğu için fazla yormadı. Abdalmusa dağı ülkemizdeki yüksek irtifa dağlarından birisi. Dağcılık, alpinizm branşıyla ilgilenen sporcular için çok önemli bir dağdır. Manzarası zaten muhteşem. Ülkemizdeki tüm dağcılık ve doğa sporları ile ilgilenen alpinistlerin buraları görmelerini isterim” diye konuştu.

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