        Karaca Mağarası'nda turizm sezonu başladı

        Doğu Karadeniz'in önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Karaca Mağarası'nda, Ramazan Bayramı'yla birlikte yeni turizm sezonu başladı.

        Giriş: 21.03.2026 - 13:40
        Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Cebeli köyü sınırları içinde bulunan, damla taşı oluşumları bakımından zengin Karaca Mağarası, her sezon yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

        Dikitleri, sarkıtları, sütunları, org desenli duvarları, bayrak şekilleri, perde damla taşları, mağara çiçekleri, incileri ve traverten havuzlarıyla ünlü mağara, iç nemin sağlanması, doğal oluşumlardaki beyaz rengin korunması amacıyla her yıl kasım ayında ziyarete kapatılıyor.

        Kent merkezine 17 kilometre mesafedeki Karaca Mağarası, geçen süre içerisinde yapılan bakım çalışmalarının ardından Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle ziyaretçilerine kapılarını açtı.

        Erzurum'dan Karaca Mağarası'na ziyarete gelen Gökhan Tahsin Çalıkoğlu, AA muhabirine, yıllar önce ziyaret ettiği mağaraya yeniden geldiğini ve tekrar hayran kaldığını söyledi.

        Çalıkoğlu, mağarada adeta tarihin zaman içerisindeki dönüşümünün yaşandığını ifade ederek, "Herkesin eline sağlık. Mağara çok güzel bir şekilde restore edilmiş. Mağaranın her köşesine rahatlıkla, güven içerisinde ilerleyebiliyoruz." dedi.

        Ailesi ile birlikte mağarayı ziyaret eden Elif Çalıkoğlu ise "Büyülendim açıkçası. Burası çok güzel, çok güzel bir şekilde oluşmuş." ifadesini kullandı.

        Begüm Bektaş da Karaca Mağarası'nı çok beğendiğini ve sık sık fotoğraf çekmeye çalıştığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Gümüşhane Valisi Atay, bayram öncesi trafik denetimlerine katıldı
        Cenaze için gelmişti, merdivenden düşerek hayatını kaybetti
        Gümüşhane'de yaban keçileri yavrularıyla birlikte görüntülendi
        Gümüşhane'de trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldular: 1'i bebek 3 yaralı
        Türkiye'de en düşük rakımda sadece Gümüşhane'de görülüyor
