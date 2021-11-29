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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mahallesinin vefat eden eski sakinlerini unutmadı 27 yıllık muhtardan ahde vefa

İHA

Mahallesinin vefat eden eski sakinlerini unutmadı 27 yıllık muhtardan ahde vefa

Gümüşhane’nin Karaer Mahallesinin 27 yıllık muhtarı Mehmet Kurtman, mahallesinin vefat eden eski sakinleri için fotoğraf albümü oluşturdu.
Adını kentin 21. valisi merhum Mustafa Karaer’den alan Karaer Mahallesine 1995 yılında muhtar seçilen ve o gün bugün aralıksız muhtarlık yapan Mehmet Kurtman, oluşturduğu fotoğraf albümüyle bir ahde vefa örneği sergiliyor.
1999 yılı ile 2007 yılı arasında mahalle kayıtlarını fotoğraf yapıştırarak tuttuklarını ve 2007 yılında kayıt işleminin Nüfus Müdürlüğü’ne verilmesiyle birlikte ellerinde kalan fotoğrafları atmadığını ve sakladığını dile getiren muhtar Kurtman, bu albümü oluşturmak ve fotoğrafları temin edebilmek için uzun bir çaba harcadığını söyledi.
Karaer Mahallesi’ndeki muhtarlık ofisine gelen bazı vatandaşların yakınlarının fotoğraflarının kendilerinde bile olmadığını söyleyerek tebrik ettiğini ifade eden Kurtman, “19992007 yılları arasında mahalle kayıtlarını tutarken fotoğraf yapıştırarak tutuyorduk. Mahallemize gelen kişilerin fotoğraflarını alıp kayıtlarını tuttuktan sonra bu fotoğrafları saklıyorduk. 2007’den sonra kayıt sistemi Nüfus Müdürlüğü’ne verildikten sonra bu fotoğraflar bizde kaldı. Biz de düşündük bu fotoğrafları ne yapalım diye ölenlerin fotoğraflarıyla bir tablo yapalım dediler. Biz ilk olarak yola tabi ki Karaer Mahallesi merhumları olarak çıktık fakat daha sonra bu Gümüşhane’nin önemli değerlerinin bulunduğu bir iş haline geldi. Tabi ki bu noktada yanılmalar acemilikler var fakat bundan sonraki çalışmamızda bu iş daha da büyüyecek. Şu anda 150 merhumun fotoğrafı ve ismi var. Merhumların yakınları geliyor, babam var dedem var burada diyor. Bizim evimizde bile fotoğrafı yo sizde var diyorlar, kimisi gelip hüzünleniyor. Bazen de sitem oluyor bizim akrabalarımızı neden koymadınız diye. Bu Gümüşhane’de ilk çalışma. Biz bu çalışmayı ahde vefa olsun diye yaptık” dedi.
Albümdeki merhumların birçoğunu tanıdığını söyleyen mahalle sakini Eşref Keleş ise “Yapılan güzel bir iş. Ahde vefa önemli bir şeydir. Buradaki merhumların birçoğunu tanıyorum. Burada köylerimizden tanıdıklarımız var, muhtar arkadaşımızın babası da burada var” diye konuştu.
Muhtarlık ofisine her geldiğinde mutlaka albüme baktığını belirten İbrahim Canlı da “Çok güzel bir iş yapmış. Merhumlarımızın fotoğraflarını asmış, biz çok memnunuz. Ben buralara her geldiğimde gelir bu fotoğraflara bakarım. Bunların yüzde 80’i benim arkadaşımdır” açıklamasında bulundu.

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