İyiliğe makas sallıyorlar Gümüşhane’de üniversite öğrencileri evden çıkamayan hasta ve yaşlıların saç ve sakal tıraşlarını evlerine giderek yapıyor

Gümüşhane’de üniversite öğrencileri ‘İyiliğe Uzanan Makas’ projesiyle yaşlı ve hasta olması nedeniyle evden çıkamayan yaşlı vatandaşları evlerine giderek saç ve sakal tıraşını yapıyor.

Gümüşhane Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema 3. Sınıf Öğrencilerinden Ahmet Sefa Sağınç, Batuhan Belge ve Cem Kaygısız sosyal proje derslerinde “İyiliğe Uzanan Makas” adlı projeyi hayata geçirdi.

Öğrencilerden Ahmet Sefa Sağınç’ın mesleğinin berberlik olması nedeniyle gerçekleştirdikleri projede yaşlı, engelli ve evden çıkamayan yaşlı bireyleri evlerinde ziyaret eden heyet yaşlıların saç, sakal gibi kişisel bakımların yapıyor.

Proje için köy ve mahalle muhtarlarıyla irtibata geçerek bu tür durumlardaki bireyleri tespit eden gençler son olarak il merkezine 21 kilometre uzaklıktaki ArzularKabaköy Beldesindeki yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

Covid19 tedbirlerine dikkat ederek gerçekleştirdikleri etkinlikte belde sakinlerinden 72 yaşındaki Ziya Tanış ve 78 yaşındaki Fikri Kural’ın saç ve sakal bakımını yapan gençlerin projesi vatandaşların da büyük beğenisini topladı.

Hastalığı nedeniyle evde yatan babasını bakan Serpil Kural, gençlerin projesini çok beğendiğini belirterek, “Babamın saç sakal tıraşını annem yapıyordu ama yine de zor oluyordu. Üniversite öğrencilerine proje yaptıkları için geldikleri için teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık” dedi.

Gençlerin evlerine gelmesiyle çok mutlu olduğunu belirten Fatih mahallesi sakinlerinden Ziya Tanış (72) “Gümüşhane Üniversitesinden gençler eve kadar geldiler, çok sağ olsunlar. Beni tıraş ettiler. Çok mutlu oldum. Gümüşhane’den buraya ayağımıza kadar gelmeleri bizi çok mutlu etti. Allah gençlerden razı olsun. Saçımı sakalımı çok güzel yaptılar. Biz onlara duacıyız. Çok memnun olduk” diye konuştu.

Eşi Senem Tanış ise Covid19 nedeniyle mahalle dışına çıkmadıklarını belirterek, “Allah razı olsun sizi buraya gönderenlerden. Hocayı tıraş ettiniz çok çok teşekkür ederim. Bu pandemi hastalığından dolayı gitmiyor Gümüşhane’ye. Çocuklarımız var ama gitmiyoruz. İnşallah yine gelirler” ifadelerini kullandı.

Projede görev alan gençlerden ve aynı zamanda mesleği berberlik olan Ahmet Sefa Sağınç, üniversite öğrencileri olarak sosyal sorumluluk projesi kapsamında evden çıkamayan yaşlılara kış ayında evde tıraş hizmetini sunduklarını belirterek, “Gümüşhane Üniversitesi iletişim fakültesi olarak Ahmet Sefa Sağınç, Cem Kaygısız, Batuhan Belge olarak bu sosyal sorumluluk projemizi gerçekleştiriyoruz. Benim mesleğim berberlik olduğu için böyle bir proje aklımıza geldi. Hocamızla konuştuk hocamızda neden olmasın, çok güzel bir proje dedi. Biz de bu projeyi yapmaya başladık. İzin aldıktan sonra evinde yaşlılarımızı tıraş ettik ve çok memnun oldular” dedi.

Bir diğer öğrenci Batuhan Belge ise “Bu projeyi yaptığımız için ben çok mutluyum ve gururluyum. Arkadaşlarımla yaşlılarımıza böyle bir işe vesile olduğumuz için, bu sosyal sorumluluk projesini yaptığımız için gerçekten hem üniversitemiz adına hem kendimiz adına çok gururluyuz. Yaşlıları memnun etmek ve o mutluluklarını görmek bizim için çok değerli. Bu projenin aslında devamlılık sağlanmasını diliyoruz. Belki diğer berberlerde böyle bir şey yapmaları için vesile olabiliriz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.