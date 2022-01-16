İyiliğe makas sallıyorlar Gümüşhane’de üniversite öğrencileri evden çıkamayan hasta ve yaşlıların saç ve sakal tıraşlarını evlerine giderek yapıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İyiliğe makas sallıyorlar Gümüşhane’de üniversite öğrencileri evden çıkamayan hasta ve yaşlıların saç ve sakal tıraşlarını evlerine giderek yapıyor

İHA

Gümüşhane'de üniversite öğrencileri 'İyiliğe Uzanan Makas' projesiyle yaşlı ve hasta olması nedeniyle evden çıkamayan yaşlı vatandaşları evlerine giderek saç ve sakal tıraşını yapıyor.

İyiliğe makas sallıyorlar Gümüşhane’de üniversite öğrencileri evden çıkamayan hasta ve yaşlıların saç ve sakal tıraşlarını evlerine giderek yapıyor

Gümüşhane’de üniversite öğrencileri ‘İyiliğe Uzanan Makas’ projesiyle yaşlı ve hasta olması nedeniyle evden çıkamayan yaşlı vatandaşları evlerine giderek saç ve sakal tıraşını yapıyor.
Gümüşhane Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema 3. Sınıf Öğrencilerinden Ahmet Sefa Sağınç, Batuhan Belge ve Cem Kaygısız sosyal proje derslerinde “İyiliğe Uzanan Makas” adlı projeyi hayata geçirdi.
Öğrencilerden Ahmet Sefa Sağınç’ın mesleğinin berberlik olması nedeniyle gerçekleştirdikleri projede yaşlı, engelli ve evden çıkamayan yaşlı bireyleri evlerinde ziyaret eden heyet yaşlıların saç, sakal gibi kişisel bakımların yapıyor.
Proje için köy ve mahalle muhtarlarıyla irtibata geçerek bu tür durumlardaki bireyleri tespit eden gençler son olarak il merkezine 21 kilometre uzaklıktaki ArzularKabaköy Beldesindeki yaşlıları evlerinde ziyaret etti.
Covid19 tedbirlerine dikkat ederek gerçekleştirdikleri etkinlikte belde sakinlerinden 72 yaşındaki Ziya Tanış ve 78 yaşındaki Fikri Kural’ın saç ve sakal bakımını yapan gençlerin projesi vatandaşların da büyük beğenisini topladı.
Hastalığı nedeniyle evde yatan babasını bakan Serpil Kural, gençlerin projesini çok beğendiğini belirterek, “Babamın saç sakal tıraşını annem yapıyordu ama yine de zor oluyordu. Üniversite öğrencilerine proje yaptıkları için geldikleri için teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık” dedi.
Gençlerin evlerine gelmesiyle çok mutlu olduğunu belirten Fatih mahallesi sakinlerinden Ziya Tanış (72) “Gümüşhane Üniversitesinden gençler eve kadar geldiler, çok sağ olsunlar. Beni tıraş ettiler. Çok mutlu oldum. Gümüşhane’den buraya ayağımıza kadar gelmeleri bizi çok mutlu etti. Allah gençlerden razı olsun. Saçımı sakalımı çok güzel yaptılar. Biz onlara duacıyız. Çok memnun olduk” diye konuştu.
Eşi Senem Tanış ise Covid19 nedeniyle mahalle dışına çıkmadıklarını belirterek, “Allah razı olsun sizi buraya gönderenlerden. Hocayı tıraş ettiniz çok çok teşekkür ederim. Bu pandemi hastalığından dolayı gitmiyor Gümüşhane’ye. Çocuklarımız var ama gitmiyoruz. İnşallah yine gelirler” ifadelerini kullandı.
Projede görev alan gençlerden ve aynı zamanda mesleği berberlik olan Ahmet Sefa Sağınç, üniversite öğrencileri olarak sosyal sorumluluk projesi kapsamında evden çıkamayan yaşlılara kış ayında evde tıraş hizmetini sunduklarını belirterek, “Gümüşhane Üniversitesi iletişim fakültesi olarak Ahmet Sefa Sağınç, Cem Kaygısız, Batuhan Belge olarak bu sosyal sorumluluk projemizi gerçekleştiriyoruz. Benim mesleğim berberlik olduğu için böyle bir proje aklımıza geldi. Hocamızla konuştuk hocamızda neden olmasın, çok güzel bir proje dedi. Biz de bu projeyi yapmaya başladık. İzin aldıktan sonra evinde yaşlılarımızı tıraş ettik ve çok memnun oldular” dedi.
Bir diğer öğrenci Batuhan Belge ise “Bu projeyi yaptığımız için ben çok mutluyum ve gururluyum. Arkadaşlarımla yaşlılarımıza böyle bir işe vesile olduğumuz için, bu sosyal sorumluluk projesini yaptığımız için gerçekten hem üniversitemiz adına hem kendimiz adına çok gururluyuz. Yaşlıları memnun etmek ve o mutluluklarını görmek bizim için çok değerli. Bu projenin aslında devamlılık sağlanmasını diliyoruz. Belki diğer berberlerde böyle bir şey yapmaları için vesile olabiliriz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Güneş Zigana'yı böyle ışınladı Trabzon ile Gümüşhane arasındaki Zigana Dağı'nda bilim kurgu filmlerindeki "ışınlanma" sahnelerini andıran görüntü kameralara takıldı Yaklaşık 3 saat boyunca ışık tek bir noktadan Zigana Dağının yamaçlarına vurdu
YEREL HABERLER Güneş Zigana'yı böyle ışınladı Trabzon ile Gümüşhane ...
Gümüşhane’de ev yangını
YEREL HABERLER Gümüşhane’de ev yangını
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce Gümüşhane’de
YEREL HABERLER İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce Gümüşhane’de

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.