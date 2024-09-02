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        Haberler Bilgi Ekonomi Güncel altın fiyatları 2 Eylül 2024: Altın fiyatları düşüyor! Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Altın fiyatları düşüyor! 2 Eylül 2024 güncel altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar oldu?

        Bir süredir zirveyi gören altın fiyatları zaman zaman dalgalanma yaşıyor. Altın, haftayı düşüşle açarken bir yandan yaklaşan Fed faiz kararı bekleniyor. Fed'in en az 25 baz puan indirime gideceğine olan kesin bakış, altının ivmesini korumasına yardım ediyor. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 2 Eylül 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2024 - 07:23 Güncelleme: 02.09.2024 - 07:23
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        1

        ABD'de düşük istihdam artışı ve yükselen işsizlik oranı nedeniyle ülke ekonomisinin gücüne ilişkin endişelerle ayın başında darbe alan endeksler, ağustosu kazançla kapattı.

        Temmuz ayının son gününde ABD Merkez Bankasının (Fed), eylül ayından itibaren faiz indirimlerine yeşil ışık yakmasına rağmen ülkede açıklanan veriler, resesyon korkularının varlık fiyatları üzerinde etkili olmasına neden oldu.

        Fed'in son toplantısında politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutması, fiyat artışları açısından temkinli bir yaklaşım olsa da açıklanan istihdam verileri bunun iş gücü piyasası açısından riskli olabileceğini ortaya koydu. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte, 2 Eylül 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN DÜŞÜYOR!

        1 Eylül Pazar günü 2 bin 741 lira olan gram altın, 2 Eylül Pazartesi günü açılışı 2 bin 733 liradan yaptı. Çeyrek altın da 4 bin 386 liradan, 4 bin 373 liraya düştü.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.733,5820

        Satış: 2.733,9220

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.502,92

        Satış: 2.503,86

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.373,9100

        Satış: 4.470,2500

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 17.497,0400

        Satış: 17.827,7500

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 8.718,58

        Satış: 8.938,66

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 17.491,81

        Satış: 17.822,64

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 18.448,99

        Satış: 18.913,34

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.503,14

        Satış: 2.323,33

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.538,11

        Satış: 2.679,86

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