Söz konusu etkinliklerle ilgili olarak;

28 Ekim 2022 Cuma günü saat 23.00'ten itibaren Atatürk Bulvarı (Kuğulu Kavşağı-Ulus Meydan arası) Ulus Meydanı'na gidiş istikametine göre tek yönlü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

- Dikmen Caddesi (Genelkurmay Kavşağı-Çetin Emeç Bulvarı Kesişimi arası) ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

- İsmet İnönü Bulvarı (Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi kesişimi-Akay Kavşağı arası) ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

- Atatürk Bulvarı (Ulus Meydanı-Kuğulu Kavşağıarası) Kuğulu park gidiş istikametine göre tek yönlü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

- İstanbul Caddesi-Kazım Karabekir Caddesi kesişimi ve İstiklal Caddesi-Atatürk Bulvarı kesişimi arası ile buralara açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,