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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda hangi yollar trafiğe kapalı olacak?

Cumhuriyet Bayramı’nın 99.yıl dönümü bugün tüm Türkiye genelinde coşkuyla kutlanacak. Şehir merkezlerinde gerçekleşecek resmî törenler nedeniyle bazı il ve ilçelerde yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul ve Ankara'da kapalı olacak yolların listesi açıklandı. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda kapalı olan yolların listesi…

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  • Güncel trafiğe kapalı olacak yollar listesi! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda hangi yollar trafiğe kapalı olacak? Ankara, İstanbul

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri nedeniyle trafiğe kapalı olacak yollara dair, İstanbul Valiliği, Ankara Valiliği ve İzmir Valiliği duyurularda bulundu. Cumhuriyet’in ilanının 99. yılı kutlamaları dahilinde trafiğe kapatılacak yollarda polis denetimi olacak ve otomobil, motosiklet ve diğer araçların geçişine izin verilmeyecek. Ayrıca 29 Ekim’de vatandaşlar metrobüs, metro, tramvay gibi toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanabilecekler.
  • Güncel trafiğe kapalı olacak yollar listesi! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda hangi yollar trafiğe kapalı olacak? Ankara, İstanbul

    ANKARA’DA TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

    29 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 06:00 itibarıyla;

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Anıtkabir'de "Devlet Töreni" ve TBMM tören alanından başlanarak İnönü Bulvarı-Atatürk Bulvarı, Ulus Meydanı-Cumhuriyet Caddesi'ni takiben Ulus 1. TBMM Binası'na kadar olan güzergâhta "Resmigeçit Töreni" düzenlenecektir.
  • Güncel trafiğe kapalı olacak yollar listesi! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda hangi yollar trafiğe kapalı olacak? Ankara, İstanbul

    Söz konusu etkinliklerle ilgili olarak;

    28 Ekim 2022 Cuma günü saat 23.00'ten itibaren Atatürk Bulvarı (Kuğulu Kavşağı-Ulus Meydan arası) Ulus Meydanı'na gidiş istikametine göre tek yönlü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

    - Dikmen Caddesi (Genelkurmay Kavşağı-Çetin Emeç Bulvarı Kesişimi arası) ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

    - İsmet İnönü Bulvarı (Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi kesişimi-Akay Kavşağı arası) ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

     

    - Atatürk Bulvarı (Ulus Meydanı-Kuğulu Kavşağıarası) Kuğulu park gidiş istikametine göre tek yönlü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

    - İstanbul Caddesi-Kazım Karabekir Caddesi kesişimi ve İstiklal Caddesi-Atatürk Bulvarı kesişimi arası ile buralara açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,
  • Güncel trafiğe kapalı olacak yollar listesi! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda hangi yollar trafiğe kapalı olacak? Ankara, İstanbul

    - Cumhuriyet Caddesi (Ulus Meydanı-Gar Kavşağı arası) ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

    - Çankırı Caddesi ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

     

    - GMK Bulvarı (15 Temmuz Kızılay Millî İrade Meydanı-Anadolu Meydanı arası) ile burayaaçılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

     

    - Ziya Gökalp Caddesi (15 Temmuz Kızılay Millîİrade Meydanı-Kolej Meydanı arası) ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,
  • Güncel trafiğe kapalı olacak yollar listesi! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda hangi yollar trafiğe kapalı olacak? Ankara, İstanbul

    - Millî Müdafaa Caddesi (Genelkurmay Kavşağı-GMK Bulvarı arası) ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

    - Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Anıt Caddesi, Spor Park Sokak, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile buralara açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

    - (İhtiyaç olması halinde) Kazım Karabekir Caddesi (Celal Bayar Bulvarı'na bağlantı sağlayan yan varyantları-Anadolu Meydanı arası) ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

     

    - (İhtiyaç olması halinde) Dögol Caddesi (Beşevler Kavşağı-Anadolu Meydanı arası) ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak programlar sona erene kadar araç trafiğine kapatılacaktır.
  • Güncel trafiğe kapalı olacak yollar listesi! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda hangi yollar trafiğe kapalı olacak? Ankara, İstanbul

    İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI OLACAK YOLLAR?

    29 EKİM 2022 – CUMARTESİ 

    KAPANACAK YOLLAR (KAPAMA SAATİ 06.00-PROGRAM BİTİMİ)

     

    1- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cd.) Gidiş ve Gelişlertrafiğe kapatilacak.

     

    2- D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cd.) girişleri

     

     3- 10. Yıl Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (VatanCaddesi) girişleri

     

     4- Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri
  • Güncel trafiğe kapalı olacak yollar listesi! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda hangi yollar trafiğe kapalı olacak? Ankara, İstanbul

     5- Oğuzhan Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (VatanCaddesi) girişleri

     

     6- Sofular Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (VatanCaddesi) girişleri

     

     7- Halıcılar Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (VatanCaddesi) girişleri

     

     8- Akdeniz Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (VatanCaddesi) girişleri

     

     
  • Güncel trafiğe kapalı olacak yollar listesi! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda hangi yollar trafiğe kapalı olacak? Ankara, İstanbul

    9- Akşemsettin Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (VatanCaddesi) girişleri

    10-Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarından (Aksaray’dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

     

    11-Keçeci Meydan Sokak’tan Adnan Menderes Bulvarı (VatanCaddesi) girişleri

     

    12-Hal Yolu Güney’den gelip, Vatan Caddesi girişleri

     

    13-Adnan Menderes Bulvarı’na (Vatan Caddesi) çıkan tümcadde ve sokaklar trafiğe kapatılacaktır.

     
  • Güncel trafiğe kapalı olacak yollar listesi! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda hangi yollar trafiğe kapalı olacak? Ankara, İstanbul

    ALTERNATİF YOLLAR

    1- Turgut Özal Millet Caddesi

     

    2- Fevzipaşa Caddesi

     

    3- Atatürk Bulvarı

     

    4- Sahil Kennedy Caddesi

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