Ziyaret tarihi uzatıldı 0:00 / 0:00

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Rezan Has Müzesi, yoğun ilgi gören 'Gündelik Yaşamın Arkeolojisi' sergisinin ziyaret tarihini 1 Eylül 2021'e kadar uzattı. Gündelik hayatımızı şekillendiren araç - gereçler aracılığıyla tarih boyunca gelişen ve değişen Anadolu kültüründen izler barındıran sergi, Neolitik dönemden Selçuklu'ya uzanan zengin koleksiyondan özenle seçilen 400'e yakın eserle ziyaretçilerinin "antik dönemde bir gün geçirmiş gibi" hissetmesini sağlıyor.

Pandemi sürecine hızla uyum sağlayan Rezan Has Müzesi önemli bir sergisini de sanal ortama taşıyarak ziyaretçileriyle buluşturuyor. Kaybolmuş ya da kaybolmak üzere olan dilleri ve yazıları merkeze alarak kültürel etkileşimlerden dini inanışlara, ticari ilişkilerden günlük hayata kadar antik dünyayı biçimlendirmiş birçok konuya değinen 'Kayıp Dillerin Fısıldadıkları' sergisi www.kayipdiller.com üzerinden ziyaret ediliyor.

RHM Eğitim Atölyesi, özellikle çocukların arkeolojiye ve müzeciliğe olan ilgisini artırmak amacıyla eğitim faaliyetlerine büyük bir hızla devam ediyor. Sanal ortamda düzenlenen etkinliklerde yüzlerce çocuk hem arkeolojinin büyüleyici ortamıyla tanışıyor hem de uzman eğitimciler eşliğinde eğlenerek öğreniyor.