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        Haberler Gündem Güncel Adıyaman'da depremin ardından ilk kalıcı durak hizmete açıldı

        Adıyaman'da depremin ardından ilk kalıcı durak hizmete açıldı

        Adıyaman Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin ardından konteynerlerde hizmet veren taksi esnafının talebi üzerine kentteki ilk kalıcı taksi durağını Altınşehir Mahallesi'nde hizmete açtı. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Bu uygulamamızı şehrimizin diğer mahallelerinde inşa ederek taksi esnafımızın rahat edebilecekleri mekânları oluşturmuş olacağız" dedi

        Kaynak
        anka
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 13:57 Güncelleme:
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        Adıyaman'da ilk kalıcı durak açıldı
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        Adıyaman Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin ardından çalışma koşulları olumsuz etkilenen taksi esnafının taleplerini karşılamak amacıyla kalıcı taksi durağı projesini hayata geçirdi.

        Deprem sonrası konteynerlerde hizmet vermeye devam eden; yazın sıcak, kışın ise soğuk hava koşullarında çalışmak zorunda kalan taksicilerin talebi üzerine yapılan ilk kalıcı durak, Altınşehir Mahallesi'nde hizmete açıldı.

        Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, belediye meclis üyeleriyle birlikte yeni taksi durağını ziyaret ederek esnafla bir araya geldi. Durağı inceleyen Tutdere, taksicilere hayırlı olsun dileklerini ileterek yeni çalışma alanlarının esnafın ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulduğunu belirtti.

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        Tutdere, belediyenin yalnızca altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla değil, esnafın çalışma koşullarını iyileştirmeye yönelik hizmetlerle de çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Bugün meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte Altınşehir'deki taksi durağındayız. Burası Adıyaman Belediyemizin taksici esnafımız için yaptığı ilk duraklardan bir tanesi. Gayet ferah ve nezih bir ortam. Taksicilerimize bol kazanç diliyoruz. Mekânınız hayırlı olsun, Allah hayırlı uğurlu etsin. Adıyaman Belediyesi olarak sadece altyapıda, üstyapıda değil, şehrimizin ve insanlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılayacak, esnaflarımızın rahat mesleklerinin icrası konusunda konforlu bir alan sağlamak için de gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

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        İlk uygulamanın Altınşehir Mahallesi'nde hayata geçirildiğini belirten Tutdere, taksi esnafının daha sağlıklı ve konforlu koşullarda hizmet verebilmesi için benzer durakların kentin farklı noktalarında da yapılacağını ifade etti. Tutdere, şunları kaydetti:

        "Bundan sonraki süreçte Altınşehir'de başlattığımız bu uygulamamızı şehrimizin diğer mahallelerinde ve diğer bölgelerinde de ihtiyaç olan yerlere bu tür taksi duraklarını inşa ederek taksi esnafımızın hem rahat edebilecekleri hem de istirahat edebilecekleri mekânları oluşturmuş olacağız. Her alanda kurumsallaşan, her alanda hizmette kaliteyi artıran bir kent olacağız. Adıyaman'ımız, söz verdiğimiz gibi halkımızın tüm kesimleriyle, esnafıyla, bütün halkıyla birlikte yeniden ayağa kalkma mücadelesini mutlaka başaracaktır. Yapmış olduğumuz bu eserler halkımıza hayırlı olsun. Altınşehir'imize ve taksici esnafımıza hayırlı olsun, bol kazanç diyorum. Adıyaman Belediyesi olarak esnafımızın, halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

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        6 Şubat depremlerinin ardından konteynerlerde sürdürdükleri hizmeti kalıcı bir durakta devam ettirme imkânına kavuşan taksi esnafı da yeni çalışma alanından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Taksiciler, taleplerinin karşılanmasından dolayı Tutdere’ye teşekkür etti.

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        #Adıyaman Haberleri
        #taksi
        #Abdurrahman Tutdere
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