Akçakoça Belediye Başkanı Albayrak yeniden tutuklandı

Bugün Ne Oldu? 16 Temmuz 2026 haberleri: MSB'den S-400 açıklaması, Özgür Özel cephesinden 'Yeni Parti' formülleri, Meclis'te çerçeve yasa trafiği, AHBAP soruşturmasında son durum

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.MSB'DEN S-400 AÇIKLAMASINATO Zirvesi sonrası S-400'lerin durumuyla ilgili çalışmalar var. MSB'den son durumla iligli bir açıklama geldi. "Çalışmalar çok yönlü olarak devam etmektedir. Somut gelişmeler olduğunda kamuoyuyla paylaşılac... Daha Fazla Göster Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.MSB'DEN S-400 AÇIKLAMASINATO Zirvesi sonrası S-400'lerin durumuyla ilgili çalışmalar var. MSB'den son durumla iligli bir açıklama geldi. "Çalışmalar çok yönlü olarak devam etmektedir. Somut gelişmeler olduğunda kamuoyuyla paylaşılacaktır." denildi. ÖZGÜR ÖZEL CEPHESİNDEN 'YENİ PARTİ' FORMÜLLERİÖzgür Özel cephesinde "yeni parti" hazırlıkları sürüyor. Özel çalışmaların sürdüğünü ve ağırlık kazanan ismin "yeni parti" olduğunu kaydetti. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, partinin kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na Ağustos ayından önce verilmesi bekleniyor. Kuruluşun ardından da Meclis'te grup oluşturulacak. Böylece seçime giriş garanti altına alınacak. Burada da 2018 seçimleri öncesinde CHP ve İYİ Parti tarafından kullanılan fomül öne çıkıyor. CHP'den 15 milletvekili istifa edip, İYİ Parti'ye katılmış, böylece İYİ Parti seçimlere girebilmişti. Bu arada yeni parti kurulsa da baskın seçim başta olmak üzere her ihtimale karşı, seçime girme yeterliliği olan partilerle temas da devam ediyor.İMRALI HEYETİNDEN BAHÇELİ'YE ZİYARETÖte yandan Terörsüz Türkiye Süreci'yle ilgili yeni gelişmeler var. DEM Parti'nin İmralı heyeti, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi Meclis'teki makamında ziyaret etti. Görüşmede çıkarılması beklenen çerçeve yasa ele alındı.MECLİS'TE ÇERÇEVE YASA TRAFİĞİÇerçeve yasa AK Parti ve DEM Parti heyetlerinin görüşmesinde de gündemdeydi. Heyetlerde Efkan Ala ve Abdullah Güler ile Pervin Buldan ve Mithat Sancar yer aldı. Buldan, görüşmelere ilişkin, "İçeriğe dair bilgi vermeyeceğiz" dedi.BAKAN FİDAN UKRAYNA'DA: MASAYA DÖNÜLMELİUkrayna'ya diplomatik ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, burada açıklamalarda bulundu. Fidan, "Rusya-Ukrayna Savaşı'nda müzakere masasına dönülmesini destekliyoruz. Savaş Karadeniz'e sıçramamalı" derken Ukraynalı mevkidaşı da "Liderler zirvesi barışa katkı sunabilir ve Türkiye'nin ev sahipliğinde bu zirveyi gerçekleştirmek isteriz" dedi.GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASI: TÜM ZIRHLI ARAÇLAR MERCEK ALTINDATunceli'de 2020 yılında kaybolan Gülistan Doku'yu arama çalışmaları devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, olay günü Tunceli merkezde görev yapan tüm zırhlı araçlara ilişkin kapsamlı bilgi ve belgelerin toplanmasını istedi. Soruşturmada 12 kişi tutuklu bulunuyor.HALUK LEVENT TUTUKLANDIŞimdi AHBAP Derneği soruşturmasına bakacağız... Aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 25 şüpheliden 14'ü tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan Haluk Levent'in kelepçeli görüntüleri ortaya çıkarken, savcılığın sevk yazısında 2023 depremlerinin ardından toplanan bağışların kullanımına ilişkin MASAK tespitlerine de yer verildi. Öte yandan AHBAP soruşturması kapsamında tutuklanan Nurdan Eriş, savcılık ifadesinde, "Haluk Levent ile İsviçre'de evliliğimiz var. 2018 yılında orada evlendik. 2018 yılında ben şirketimi sattım. Ondan önce de ona para göndermiştim Amerika'daki şirketimden. Beni kullandı" dedi.SANATÇI LEVENT ÜZÜMCÜ GÖZALTINA ALINDISanatçı Levent Üzümcü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını duyurdu. Üzümcü'nün Balıkesir Burhaniye'de gözaltına alındığı ve İstanbul'a doğru getirildiği öğrenildi.GREEN CARD İÇİN 100 BİN DOLARLIK TEMİNAT PLANI HAZIRLIĞIŞimdi bir iddia ile devam ediyoruz. Wall Street Journal'ın haberinde Trump yönetiminin, bazı ülkelerden yapılacak Green Card başvurularında 100 bin dolara kadar teminat alınmasını değerlendirdiği iddia edildi. Uygulamanın ilk etapta pilot olarak belirli ülkelerde hayata geçirilmesi planlanıyor. Green Card uygulamasında 2026 yılı için başvuru alınmamıştı. MESSİ VE KÜVETTE YIKADIĞI BEBEK YAMAL, KARŞI KARŞIYAVe Dünya Kupası diyeceğiz... Arjantin'in İngiltere'yi devirmesiyle birlikte nefesler final maçı için tutuldu. İspanya ile Arjantin arasında oynanacak 2026 Dünya Kupası finali aynı zamanda dünya futbol tarihinin en ilginç tesadüflerinden birine de sahne olacak. Arjantinli efsane Messi'nin, 2007 yılında henüz bir bebek olan Yamal'ı plastik bir küvette yıkadığı fotoğraf yeniden gündem oldu. Dünya futbolunun iki farklı dönemine damga vuran ikili, kaderin cilvesiyle 19 yıl sonra Dünya Kupası finalinde birbirlerine rakip olacak. Daha Az Göster