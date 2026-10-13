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        Haberler Gündem Ankara Ankara'nın başkent oluşunun 103. yılı: Vali Canbolat, Anıtkabir'i ziyaret etti

        Ankara'nın başkent oluşunun 103. yılı: Vali Canbolat, Anıtkabir'i ziyaret etti

        Ankara Valisi Yakup Canbolat, Ankara'nın başkent oluşunun 103. yılı kutlamaları kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da aralarında olduğu heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 11:41 Güncelleme:
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        Ankara'nın başkent oluşunun 103. yılı kutlanıyor

        Ankara Valisi Yakup Canbolat, Ankara'nın başkent oluşunun 103. yılı kutlamaları kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti.

        Canbolat, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da aralarında olduğu heyetle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi.

        Canbolat'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Canbolat, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

        "Aziz Atatürk, Milli Mücadele'nin karargahı, milli iradenin tecelligahı ve Cumhuriyetimizin kalbi Ankara'nın başkent oluşunun 103. yıl dönümünde manevi huzurunuzdayız. 27 Aralık 1919'da gelişinizle istiklal mücadelemizin merkezi haline gelen Ankara, milletimizin bağımsızlık azminin ve geleceğe olan sarsılmaz inancının sembolü olmuştur. 13 Ekim 1923'te başkent ilan edilen Ankara, o günden bu yana Cumhuriyetimizin değerlerini, milli egemenlik anlayışını ve kendisine emanet edilen tarihi mirası gururla taşımaktadır.

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        Bizler de bu kutlu mirasa sahip çıkarak Ankara'yı tarihi kimliğine ve başkentlik sorumluluğuna yaraşır şekilde geliştirmek, ülkemizin aydınlık geleceğine güçlü bir şekilde taşımak için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Başta zatıaliniz ve silah arkadaşlarınız olmak üzere, istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz. Ruhunuz şad olsun."

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