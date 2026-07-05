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        Haberler Gündem Ankara Valiliği'nden 'Kumanya' açıklaması

        Ankara Valiliği'nden 'Kumanya' açıklaması

        Ankara Valiliği, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında görev yapan personele dağıtılan kumanyaların tüketilmesinin ardından rahatsızlık hissi bildiren 4 personelin tedbir amacıyla hastaneye sevk edildiğini, yapılan muayenede zehirlenme bulgusuna rastlanılmadığını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05 Temmuz 2026 - 22:45 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ankara Valiliği'nden 'Kumanya' açıklaması

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “Bazı sosyal medya hesaplarında, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında görev yapan personelimize dağıtılan kumanyalara ilişkin yer alan paylaşımlar üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 05.07.2026 tarihinde görevli personelimize dağıtılan kumanyaların tüketilmesinin ardından rahatsızlık hissi bildiren 4 personel, tedbir amacıyla hastaneye sevk edilmiştir. Yapılan muayene, tetkik ve kan tahlilleri sonucunda personelimizde gıda kaynaklı zehirlenme bulgusuna rastlanmamış; genel sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edilmiştir. Personele dağıtılan kumanyaların gıda güvenliği ve hijyen denetimleri, hazırlanma sürecinden itibaren Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ankara İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda titizlikle yürütülmektedir” ifadelerine yer verildi.

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