Antalya'da dev hortum korkuya yol açtı!
Antalya'nın Alanya açıklarında meydana gelen dev hortum korkuya neden oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
Giriş: 24 Kasım 2026 - 14:40 Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde açıklarında oluşan dev hortum bir süre ilerledikten sonra kıyıya ulaşmadan gözden kayboldu.
İHA'nın haberine göre bir süre denizle buluşan hortum, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, öğle saatlerinde Mahmutlar Mahallesi açıklarında meydana geldi. Deniz üzerinde oluşan hortum, çevrede bulunan vatandaşların dikkatini çekti.
Denizle buluşan hortum, bir süre etkisini sürdürerek ilerledi. Hortumun kıyıya ulaşmadan etkisini kaybederek gözden kaybolduğu görüldü.
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