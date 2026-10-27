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        Haberler Gündem Bahçelievler'de 2 bina tahliye edildi

        Bahçelievler'de 2 bina tahliye edildi

        İstanbul Bahçelievler'de bitişiğindeki inşaatın temel kazısı sırasında çökme riski oluşan 2 apartmandaki 20 daire tahliye edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 06:39 Güncelleme:
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        Bahçelievler'de 2 bina tahliye edildi

        Bahçelievler ilçesi Siyavuşpaşa Mahallesi Çavuşpaşa Caddesi üzerinde bulunan ve temel kazısı yapılan inşaatın istinat duvarı henüz belirlenemeyen nedenle yıkıldı. Bunun üzerine inşaatın bitişiğinde bulunan 6 ve 7 katlı iki binanın zemininde çökme yaşandı.

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        2 BİNA TAHLİYE EDİLDİ

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre, bitişik nizamda bulunan iki binadaki 20 daire, ekipler tarafından tedbir amacıyla boşaltıldı.

        Polis ve zabıta ekipleri, binaların bulunduğu sokağı güvenlik şeridi çekerek araç ve yaya trafiğine kapattı. Bina sakinlerinin kontrollü şekilde bazı eşyalarını almalarına izin verildi.

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        Belediye ekiplerinin sabah saatlerinde binalarda teknik inceleme yapması bekleniyor.

        *Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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