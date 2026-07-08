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        Bahçesinde çalışırken ormanı yaktı

        İzmir'in Buca ilçesinde çıkan orman yangıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yangının, bir hobi bahçesinde çalışma yapan arazi sahibinin kullandığı balyozdan çıkan kıvılcımla meydana geldiği belirlendi. Gözaltına alınan Ö.B., tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 14:11 Güncelleme:
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        Bahçede çalışırken ormanı yaktı

        İzmir'in Buca ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin gözaltına alınan şüpheli Ö.B., tutuklandı.

        DHA'nın haberine göre kentin Buca ilçesi Yıldızlar Mahallesi Körmenli mevkisinde önceki gün saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı.

        Havadan ve karadan müdahale edilen yangın söndürüldü. Yangında 6 dönüm orman ile 3 dönüm ziraat alanı zarar gördü.

        İncelemede, yangının orman sınırındaki bir hobi bahçesinde çalışma yapan arazi sahibi Ö.B.'nin kullandığı balyozdan çıkan kıvılcımın kuru otları tutuşturması sonucu çıktığı tespit edildi.

        Gözaltına alınan Ö.B., bugün 'tapulu arazisinde çalışırken dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangına sebebiyet vermek suçu'ndan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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