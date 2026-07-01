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        Haberler Gündem Bakan Ersoy’un Çömez’e açtığı tazminat davasında mahkemeden karar çıktı

        Bakan Ersoy’un Çömez’e açtığı tazminat davasında mahkemeden karar çıktı

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı manevi tazminat davasında karar çıktı. Mahkeme, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'in 50 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 20:50 Güncelleme:
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        Çömez Bakan Ersoy'a tazminat ödeyecek

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un, kişilik haklarının ihlal edildiği iddiasıyla açtığı manevi tazminat davasında İstanbul 33. Asliye Hukuk Mahkemesi kararını açıkladı.

        Mahkeme, 28. Dönem İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez’in 2025 yılında YouTube’da yayımladığı videoda Bakan Ersoy hakkında dile getirdiği iddialar nedeniyle 50 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

        Dava konusu videoda, Bodrum Kissebükü bölgesindeki orman arazilerinin Bakan Ersoy’un şirketine tahsis edildiği, bölgede rant oluşturulduğu ve kamu kaynaklarının bu kapsamda kullanıldığı yönünde iddialar gündeme getirilmişti.

        SÖZCÜ GAZETESİ DAVASINDA DA KARAR ÇIKTI

        Aynı iddiaların Sözcü Gazetesi’nde yayımlanması nedeniyle Bakan Ersoy’un açtığı bir diğer manevi tazminat davasında da karar verildi.

        İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi, gazetenin eser sahibi, yönetim kurulu başkanı ve sorumlu şirketi hakkında 50 bin lira manevi tazminata hükmetti.

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        #Mehmet Nuri Ersoy
        #turhan çömez tazminat
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