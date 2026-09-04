Bakan Güler: Mekke Anlaşması'nı tarihi bir adım olarak görüyoruz

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Ortak Savunma Anlaşması’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Güler, anlaşmanın üç ülke arasındaki köklü bağları ve karşılıklı güveni daha da güçlendireceğini söyledi.

ÜÇLÜ SAVUNMA İŞ BİRLİĞİNE VURGU YAPILDI

Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliğinde düzenlenen "Pakistan Savunma ve Şehitler Günü" resepsiyonunda konuşan Bakan Güler, Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkilerin ortak tarih, kardeşlik bağları ve karşılıklı güven temelinde ilerlediğini ifade etti.

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Savunma ve güvenlik alanındaki iş birliğinin stratejik ortaklığın en güçlü unsurlarından biri olduğunu belirten Güler, iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki eğitim faaliyetleri, tatbikatlar ve tecrübe paylaşımının önemine dikkati çekti.

MEKKE ANLAŞMASI İÇİN "TARİHİ ADIM" İFADESİ

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında Mekke’de imzalanan Ortak Savunma Anlaşması’nı değerlendiren Güler, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında Mekke’de imzalanan Ortak Savunma Anlaşması’nı da üç kardeş ülkenin köklü bağlarını ve karşılıklı güvenini stratejik bir zeminde daha da güçlendiren tarihi bir adım olarak görüyoruz."

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Güler, anlaşmanın ortak güvenliği güçlendirmesinin yanı sıra askeri konularda birlikte çalışabilirliği ve savunma sanayii alanındaki iş birliğini ileri taşıyacağına inandıklarını dile getirdi.

BÖLGESEL BARIŞ VE İSTİKRARA KATKI VURGUSU

Bakan Güler, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi’nin ilk toplantısının da Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildiğini belirtti.

Üç ülkenin ortaya koyduğu iş birliği iradesinin bölge için önemli sonuçlar doğuracağını ifade eden Güler, anlaşmanın bölgesel barış ve istikrara katkı sağlamasını temenni etti.

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Güler ayrıca Pakistan’ın İran ile ABD arasındaki gerilimin sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimlerini yakından takip ettiklerini ve bu süreçte Pakistan ile koordinasyon içinde hareket ettiklerini söyledi.