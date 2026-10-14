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        Haberler Gündem Güncel Başkan Yazıcıoğlu: Su testleri temiz çıktı

        Başkan Yazıcıoğlu: Su testleri temiz çıktı

        Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, kentte binlerce kişinin hastanelere başvurmasına yol açan salgınla ilgili şebeke suyundan alınan numunelerde olumsuz bir bulguya rastlanmadığını söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 15:30 Güncelleme:
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        Yazıcıoğlu: Su testleri temiz çıktı
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        Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, kentte binlerce kişinin hastanelere başvurmasına yol açan salgınla ilgili şebeke suyundan alınan numuneler üzerinde yapılan testlerin sonuçlarının çıktığını açıkladı.

        DHA'nın haberine göre Yazıcıoğlu, suda olumsuz bir bulguya rastlanmadığını söyledi.

        Kent merkezinde 9 Ekim günü akşam saatlerinden itibaren sağlık sorunlarından kaynaklı başvuruların artmasıyla ortaya çıkan salgın sonrası Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne gönderilen su testlerinin sonuçları açıklandı. Başkan Yazıcıoğlu açıklamasında, "Testlerin sonucu geldi. Temiz olarak çıktığını söylediler. Tabi ki vatandaşlarımız endişede idi. Biz tüm tedbirlerimizi alarak klor seviyemizi artırdık. Biraz daha böyle devam edecek. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Tüm kurumlarımız canla başla mücadele etti. Herkese teşekkür ediyorum. Belediye olarak biz de 2 analiz sonucunu beklemiştik. Bunlarla ilgilide sonuçlar negatif çıktı. Bu da bizi çok sevindirdi. Şu anda tam salgının sebebi belli değil ama uzman arkadaşlarımız nerovirüs olduğunu söylediler. Kişisel bakımımıza özen göstereceğiz. Vakalarda düşüşlerde başladığını ifade ettiler" dedi.

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