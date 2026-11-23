Batman Valiliği, barajdan olası su tahliyesine karşı vatandaşları uyardı
Batman Valiliği, yoğun yağışlar nedeniyle Batman Barajı'ndan kontrollü su tahliyesi yapılabileceğini duyurdu. Su seviyesinde ani yükselmelere karşı vatandaşları uyaran Valilik, kış boyunca Batman Çayı'na girilmesinin ve balık avlanmasının yasak olduğunu hatırlattı
Batman Valiliği, son dönemde etkili olan yoğun yağışların ardından Batman Barajı'ndan olası su tahliyesine karşı vatandaşları uyardı. Valilikten yapılan açıklamada, yağışlar nedeniyle baraj havzalarına gelen su miktarının arttığı, gerekli görülmesi halinde Devlet Su İşleri (DSİ) 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kontrollü su tahliyesi yapılabileceği belirtildi.
SU SEVİYESİNDE ANİ YÜKSELME UYARISI
Açıklamada, olası su tahliyesi sırasında can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla vatandaşların nehir yataklarına yaklaşmaması ve su seviyesinde yaşanabilecek ani yükselmelere karşı dikkatli olması istendi. Özellikle nehir yatakları çevresindeki yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlar ile tarım alanı ve iş yeri sahiplerinin gerekli tedbirleri almaları gerektiği vurgulandı.
BATMAN ÇAYI'NDA BALIK AVLAMAK YASAK
Valilikten yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından kış mevsimi boyunca Batman Çayı yatağında suya girmesi, balık avlaması, araç giriş çıkışları tehlikeli ve yasaktır. Olası tahliye işlemleri sırasında can ve mal kaybı yaşanmaması ve olumsuzlukların önlenmesi amacıyla vatandaşlarımızın yapılan uyarılara hassasiyetle riayet etmeleri önemle duyurulur." ifadelerine yer verildi.