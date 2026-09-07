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        Haberler Gündem 3. Sayfa Beykoz'da 7 katlı iş merkezinde yangın

        Beykoz'da 7 katlı iş merkezinde yangın

        İstanbul Beykoz'da 7 katlı plazanın 4'üncü katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07 Eylül 2026 - 00:53 Güncelleme:
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        Beykoz'da 7 katlı iş merkezinde yangın

        Yangın, dün saat 22.30 sıralarında Beykoz ilçesi Kavacık Mahallesi Yayabeyi Sokak'ta meydana geldi. DHA'nın haberine göre, 7 katlı plazanın 4'üncü katından henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüdü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

        Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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