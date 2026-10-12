Bilecik'te kaçak kazıya suçüstü

Bilecik'te kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı
Giriş: 12 Ekim 2026 - 18:08 Güncelleme:
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kasımlar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı yönünde ihbar aldı.
Jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonda N.S, E.T, O.A, K.A. ve E.S'yi kaçak kazı yaparken yakaladı. Şüphelilerin yanında çok sayıda ekipman ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar hakkında işlem başlatıldı.
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