Bingöl’de dağların ardında kaybolan güneş kartpostallık manzara oluşturdu
Bingöl'ün Adaklı ilçesinde gün batımıyla birlikte gökyüzü kızıl ve altın tonlarına büründü. Bulutların arasından süzülen ışık huzmeleri ile dağ siluetleri, ilçede izleyenlere görsel şölen sundu
Giriş: 04 Temmuz 2026 - 21:18 Güncelleme:
Bingöl’ün Adaklı ilçesinde gün batımı, dağların ardında yavaşça kaybolan güneşin gökyüzüne yaydığı kızıl ve altın tonlarıyla kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Bulutların arasından süzülen ışık huzmeleri, ufuk çizgisindeki dağ siluetleriyle birleşerek bölgenin doğal güzelliğini ortaya koydu.
Akşam saatlerinde gökyüzünü kaplayan sıcak renkler, kararan vadiler ve sessiz doğa manzarasıyla birlikte izleyenlere huzur veren etkileyici bir atmosfer sundu.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ