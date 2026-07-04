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        Haberler Gündem Bingöl’de dağların ardında kaybolan güneş kartpostallık manzara oluşturdu

        Bingöl’de dağların ardında kaybolan güneş kartpostallık manzara oluşturdu

        Bingöl'ün Adaklı ilçesinde gün batımıyla birlikte gökyüzü kızıl ve altın tonlarına büründü. Bulutların arasından süzülen ışık huzmeleri ile dağ siluetleri, ilçede izleyenlere görsel şölen sundu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 04 Temmuz 2026 - 21:18 Güncelleme:
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        Bingöl'de gün batımı
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        Bingöl’ün Adaklı ilçesinde gün batımı, dağların ardında yavaşça kaybolan güneşin gökyüzüne yaydığı kızıl ve altın tonlarıyla kartpostallık görüntüler oluşturdu.

        Bulutların arasından süzülen ışık huzmeleri, ufuk çizgisindeki dağ siluetleriyle birleşerek bölgenin doğal güzelliğini ortaya koydu.

        Akşam saatlerinde gökyüzünü kaplayan sıcak renkler, kararan vadiler ve sessiz doğa manzarasıyla birlikte izleyenlere huzur veren etkileyici bir atmosfer sundu.

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        #bingöl gün batımı
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