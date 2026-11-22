ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol tarafından karşılanan Paz ve beraberindeki heyet, şirketin geliştirdiği ileri teknoloji sistemleri yerinde inceledi.

Ziyarette kendi çektiği ve paylaştığı videoda ASELSAN'ın teknolojik altyapısından övgüyle bahseden Bolivya Cumhurbaşkanı Paz, ülkesinin geçmiş dönemdeki dışa kapalı politikalarına atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"ASELSAN, ileri teknolojiye sahip bir şirket. 20 yılı aşkın süre Bolivya'nın dünyayla bağlantı kurma seçeneği olmadı, buna izin verilmedi. Türkiye gibi dost ülkelerle birlikte büyüyeceğimiz umuduyla buradayız."

50 yıllık süreçte ulusal bir projeden 97 ülkeye ihracat gerçekleştiren küresel bir savunma devine dönüşen ASELSAN'ı kendilerine model aldıklarını belirten Paz, Bolivya için teknoloji transferi, uzman yetiştirme ve katma değer yaratacak somut işbirlikleri hedeflediklerinin altını çizdi.