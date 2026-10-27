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        Haberler Gündem Bolu Belediyesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı

        Bolu Belediyesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı

        Bolu Belediyesine yönelik "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 20:20 Güncelleme:
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        Bolu Belediyesine yönelik operasyonda 3 tutuklama

        Dün gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir ile 3 belediye çalışanının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye getirilen zanlılar, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

        Şüpheliler Özdemir, Park ve Bahçeler Müdür Vekili N.E. ile aynı müdürlükte görev yapan M.T.A. tutuklandı, ziraat teknikeri S.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Bolu Belediyesine yönelik "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" soruşturması kapsamında dün Belediye Başkan Yardımcısı Özdemir ve 3 belediye çalışanı gözaltına alınmış, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapılmıştı.

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        #Bolu Belediyesi
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        #tutuklama
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