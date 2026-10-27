BUDO'da 8 sefer iptal

BUDO'nun 8 seferi iptal edildi
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 8 seferi, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi
Giriş: 27 Ekim 2026 - 01:13 Güncelleme:
BUDO'nun 8 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.
BUDO'nun internet sayfasındaki duyuruya göre, Bursa (Mudanya) -İstanbul(Kabataş), İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş), İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas), Armutlu(İhlas) -Bursa(Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
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