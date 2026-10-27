BUDO'da 8 sefer iptal

İki genç kız birlikte 3. kattan düştü! Çarşaf koptu!

İstanbul Küçükçekmece'de yetiştirme yurdundan kaçıp geldikten sonra babasının eve kilitlediği 16 yaşındaki H.U. ve aynı yaştaki arkadaşı A.R., 3'üncü katın penceresinden kaçmaya çalışırken sarkıttıkları çarşafın kopması sonucu düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kızlardan birinin hayat... Daha Fazla Göster İstanbul Küçükçekmece'de yetiştirme yurdundan kaçıp geldikten sonra babasının eve kilitlediği 16 yaşındaki H.U. ve aynı yaştaki arkadaşı A.R., 3'üncü katın penceresinden kaçmaya çalışırken sarkıttıkları çarşafın kopması sonucu düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kızlardan birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi Daha Az Göster