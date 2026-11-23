Bursa'da kuvvetli lodos ve sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü
Bursa'da kuvvetli lodos ve sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezine 3 saatte metrekareye 33,3 kilogram yağış düşerken, bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Hızı saatte 96,8 kilometreye ulaşan lodos ve şiddetli yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı
Bursa'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan lodos, akşam saatlerinde şiddetli sağanakla birlikte etkisini artırdı. Merkez Osmangazi ilçesinde rüzgarın hızı saatte 60,5 kilometreye, Kestel ilçesinde ise 96,8 kilometreye ulaştı. Kent merkezine 3 saatte metrekareye 33,3 kilogram yağış düştü. Saat 17.00 sıralarında başlayan sağanak nedeniyle iş yerlerinden evlerine dönmeye çalışan sürücüler zor anlar yaşadı. Cadde ve sokaklar göle dönerken, su baskınları nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi, trafik durma noktasına geldi.
OTOMOBİLLER RÖGAR KAPAKLARINA ÇARPTI
Şiddetli yağış nedeniyle sokaklardaki rögarlar taşarken, Osmangazi ilçesine bağlı İvazpaşa Mahallesi'nde bir otomobil, yerinden kalkan rögar kapağına çarptı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
GÖKYÜZÜ ŞİMŞEKLERLE AYDINLANDI
Kuvvetli lodos ve sağanakla birlikte çakan şimşekler, Bursa semalarını aydınlattı. Meteorolojiden alınan bilgilere göre, kentte olumsuz hava koşullarının gece yarısına kadar sürmesi, yağışın ise yarın öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.