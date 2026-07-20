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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çaldı, öldürüp direğe astı!

        Çaldı, öldürüp direğe astı!

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde evinin avlusundan alınan Belçika kurdu cinsi köpek, yakınlardaki bir elektrik direğine asılı halde ölü bulundu. Olayla ilgili polis, köpeğin ölümüne neden olan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 01:00 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Çaldı, öldürüp direğe astı!

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sahibinin evindeki avlusundan alınan Belçika kurdu cinsi köpek, yakınlardaki bir elektrik direğine asılı halde ölü bulundu. Köpeğini direğe asılı halde bulan sahibinin ihbarı üzerine polis, çalışma başlattı.

        Olay, Kırıkhan ilçesi 408 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evin avlusunda bağlı olan 'Belçika kurdu' cinsi köpek, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yerinden alınarak götürüldü. İddiaya göre köpek öldürdükten sonra evin yakınındaki bir elektrik direğine asıldı.

        Sabah saatlerinde köpeğini göremeyince aramaya başlayan sahibi, evinin yakınındaki elektrik direğinde asılı halde buldu. Sahibinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis ekibi ile veteriner sevk edildi. Yapılan incelemede, direğe asılan köpeğin öldüğü belirlendi.

        Polis, köpeği ölümüne neden olan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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