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        Haberler Gündem Güncel Çatalca'da Liberya bayraklı gemi karaya oturdu

        Çatalca'da Liberya bayraklı gemi karaya oturdu

        İstanbul'da Çatalca açıklarında çekildiği sırada fırtına nedeniyle halatı kopan Liberya bayraklı ticari gemi, karaya oturdu. Personeli olmadığı öğrenilen gemiyi kurtarmak için çalışma başladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 16:00 Güncelleme:
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        Çatalca'da gemi karaya oturdu
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        Çatalca açıklarında çekildiği sırada fırtına nedeniyle halatı kopan Liberya bayraklı ticari gemi, sürüklenerek Çilingöz Tabiat Parkı sahilinde karaya oturdu. Personeli olmadığı öğrenilen gemiyi kurtarmak için çalışma başladı.

        DHA'nın haberine göre geçtiğimiz günlerde Rusya'da vurulduğu ve içinde mürettebat bulunmadığı öğrenilen Liberya bayraklı 'GRACE ROMAVICTOR' isimli ticari gemi, güvenli alana götürülmek üzere 12 Ekim'de Kamerun bayraklı 'ATHLETIC' isimli römorkörle İğneada Limanı'na doğru çekilmek üzere yola çıkarıldı.

        HALAT KOPTU, SÜRÜKLENDİ

        Gemi, Çatalca açıklarına geldiği sırada fırtına ve dev dalgalar nedeniyle çekme halatını kopardı. İlerlemekte güçlük çeken römorkör kaptanı, Gemi Trafik Hizmetleri (VTS) ile irtibata geçerek İğneada'ya sığınacağını bildirdi. Halatın kopmasıyla dev gemi, sürüklenerek Çilingöz Tabiat Parkı sahiline yakın bir noktada karaya oturdu.

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        ÇALIŞMA BAŞLADI

        Saat 13.33'te gelen ihbar üzerine Sahil Güvenlik ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Ekiplerin gemi çevresinde ve deniz yüzeyinde yaptığı incelemelerde, herhangi bir yakıt sızıntısı veya çevre kirliliğine rastlanmadı. Geminin tamamen boş olduğu öğrenilirken, İstanbul Bölge Liman Başkanlığı ekipleri karaya oturan geminin kurtarılması ve bölgeden kaldırılması için çalışma başlattı.

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