CHP Lideri Kılıçdaroğlu Diyarbakır'a gidiyor: Ana gündemi terörsüz Türkiye
CHP Lideri Kemal Kılıçaroğlu, 12-13 Aralık'ta Diyarbakır'ı ziyaret edecek. Diyarbakır halkı, esnaf ve iş insanlarıyla görüşmelerin ana gündemi terörsüz Türkiye süreci olacak. Kılıçdaroğlu, bir kez daha sürece desteğini açıklayacak. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberi..
Giriş: 26 Kasım 2026 - 12:50 Güncelleme:
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 12-13 Aralık'ta "Milli Bilinç Güçlü Türkiye" teması kapsamında Diyarbakır'a ziyaret gerçekleştirilecek.
CHP'NİN SÜRECE VERDİĞİ DESTEĞİ ANLATACAK
Kılıçdaroğlu, CHP'nin sürece verdiği desteği bu kez Diyarbakır'da dile getirecek. Kentte esnaf ziyareti de yapacak. Aynı zamanda sivil toplum örgütleri ve iş insanlarıyla da görüşecek. Kadınlarla bir araya gelecek. Terörsüz Türkiye süreci başta olmak üzere güncel meselelerde kendisine yöneltilen soruları yanıtlayacak.
ŞANLIURFA VE ADANA’YI DA ZİYARET EDECEK
Kılıçdaroğlu'nun doğu gezisinin ikinci ayağı Şanlıurfa olacak. CHP lideri burada da yine iş insanları, esnaf ve kentin ileri gelenleriyle buluşacak. Kılıçdaroğlu'nun bu iki ziyaretin ardından Adana'ya da gidebileceği kaydedildi.
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