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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik adımlar ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Eylül 2026 - 21:22 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü.

        TÜRKİYE-BAE İLİŞKİLERİ ELE ALINDI

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ve Al Nahyan görüşmesinde Türkiye ile BAE arasındaki iş birliği imkanları değerlendirildi.

        İki liderin, ortak çıkarlar ve halkların yararı doğrultusunda iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesine yönelik adımları ele aldığı belirtildi.

        BÖLGESEL GELİŞMELER DEĞERLENDİRİLDİ

        Görüşmede ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

        FOTO: DHA arşivi

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
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        #haberler
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