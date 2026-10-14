Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Yüksek İstişare Kurulu toplantısı Külliye'de gerçekleştirildi
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın yazılı açıklama yapması bekleniyor
Giriş: 14 Ekim 2026 - 18:23 Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.
Toplantıya kurul üyesi eski TBMM başkanları Köksal Toptan, Binali Yıldırım, Cemil Çiçek, İsmail Kahraman, İsmet Yılmaz, Mehmet Ali Şahin ve Mustafa Şentop katıldı.
Toplantıda ayrıca İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz da yer aldı.
Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın yazılı açıklama yapması bekleniyor.
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