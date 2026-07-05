Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erkan Taş'a tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırkpınar'ın Başpehlivanı Erkan Taş'a tebrik mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 665'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan olan Erkan Taş'ı tebrik etti.
Giriş: 05 Temmuz 2026 - 22:59 Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “665’inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehlivanlık kemerini kuşanan Erkan Taş’ı canıgönülden tebrik ediyorum. Farklı boylarda er meydanında kol bağlayan tüm pehlivanlarımızı kutluyor, kendilerine Cenab-ı Allah’tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.
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