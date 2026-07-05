Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırkpınar'ın Başpehlivanı Erkan Taş'a tebrik mesajı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırkpınar'ın Başpehlivanı Erkan Taş'a tebrik mesajı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 665'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan olan Erkan Taş'ı tebrik etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05 Temmuz 2026 - 22:59 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erkan Taş'a tebrik mesajı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “665’inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehlivanlık kemerini kuşanan Erkan Taş’ı canıgönülden tebrik ediyorum. Farklı boylarda er meydanında kol bağlayan tüm pehlivanlarımızı kutluyor, kendilerine Cenab-ı Allah’tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        'Yaşamaz' denilen kedi, denizde yüzdü, Uludağ'da kayak keyfi yaptı

        Bursa'da FİP hastalığına yakalanan ve yaşama şansı çok düşük olduğu söylenen "Başkan" isimli kedi, sahibinin büyük fedakarlığıyla hayata tutundu. Tedavi masraflarını karşılayabilmek için atını satan Şule Özcan'ın duygulanarak anlattığı mücadele, bugün Başkan'ın denizde yüzdüğü ve Uludağ'da kar üzeri...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Bu ülkede birlik ve beraberlik hakim olacak"
        "Bu ülkede birlik ve beraberlik hakim olacak"
        İran'dan yeni açıklama: ABD ile barışımız yok
        İran'dan yeni açıklama: ABD ile barışımız yok
        Beşiktaş, Salih Özcan'da mutlu sona ulaştı!
        Beşiktaş, Salih Özcan'da mutlu sona ulaştı!
        Ankara'da NATO Zirvesi hareketliliği başladı
        Ankara'da NATO Zirvesi hareketliliği başladı
        Kırkpınar'da Başpehlivan Erkan Taş!
        Kırkpınar'da Başpehlivan Erkan Taş!
        Yasak dinlemediler! Acı haber peş peşe geldi
        Yasak dinlemediler! Acı haber peş peşe geldi
        Italiano'dan transfer açıklaması!
        Italiano'dan transfer açıklaması!
        Balıkesir'de orman yangını!
        Balıkesir'de orman yangını!
        Galatasaray'da kanat harekâtı!
        Galatasaray'da kanat harekâtı!
        Galatasaray'dan Marmoush bombası!
        Galatasaray'dan Marmoush bombası!
        Ünlü şarkıcı Tokyo'da depreme yakalandı
        Ünlü şarkıcı Tokyo'da depreme yakalandı
        Enkazdan 248'inci saatte kurtarılmıştı! Aleyna üniversiteden mezun oldu
        Enkazdan 248'inci saatte kurtarılmıştı! Aleyna üniversiteden mezun oldu
        Mert Hakan'ın sözleşmesi uzatıldı!
        Mert Hakan'ın sözleşmesi uzatıldı!
        19 yıllık cinayet aydınlatıldı: 6 tutuklama
        19 yıllık cinayet aydınlatıldı: 6 tutuklama
        İstanbul Valisi Gül'den Habertürk TV'de açıklamalar
        İstanbul Valisi Gül'den Habertürk TV'de açıklamalar
        Bu çeşme 237 yıldır neden akmıyor?
        Bu çeşme 237 yıldır neden akmıyor?
        İklim değişikliği halk sağlığını da tehdit ediyor
        İklim değişikliği halk sağlığını da tehdit ediyor
        Yeni statü sembolü: Kara lastik
        Yeni statü sembolü: Kara lastik
        Hamaney için Tahran'da cenaze namazı kılındı
        Hamaney için Tahran'da cenaze namazı kılındı
        Bodrum aşıkları
        Bodrum aşıkları