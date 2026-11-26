Gürcistan'da yaşanan olaylara ilişkin basın açıklaması yapan Beşiktaş Kulübü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan Serdal Adalı'yı aradığını belirtti.

Paylaşımda şunlar kaydedildi:

Futbol A Takımımızın UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer-Sheva ile Gürcistan'ın Batum kentinde oynadığı müsabaka öncesinde ve sırasında taraftarlarımıza karşı orantısız güç kullanan güvenlik güçlerini şiddetle kınıyor, yaşanan olaylardan etkilenen taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve kulüp yetkililerimiz, taraftarlarımızın stadyuma intikale başladığı andan itibaren süreci yakından takip etmektedir.

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Taraftarlarımızın stadyuma girişinde güvenlik güçleri tarafından zorluk çıkarıldığının anlaşılması üzerine ivedilikle UEFA delegesi ile temasa geçilerek stadyumun tahliye kapılarının açılması sağlanarak taraftarlarımızın stadyuma hızlı ve güvenli bir şekilde girişi sağlanmıştır.

Güvenlik güçlerinin taraftarlarımıza uyguladığı orantısız güçle ilgili olarak Batum Başkonsolosluğumuz ve UEFA nezdinde girişimlere başlandığını duyurur, her bir taraftarımız ülkemize sağ salim dönene kadar sürecin yakından takipçisi olacağımızı belirtiriz.

Başkanımız Serdal Adalı ile bir görüşme gerçekleştiren ve süreci yakından takip ettiğini ifade ederek camiamıza ve taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunar;

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Gürcistan'da yaşanan üzücü olaylar nedeniyle dayanışma örneği sergileyerek kulübümüze ve taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerini ileten güzide kulüplerimize teşekkür ederiz.