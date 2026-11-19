Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2,5 yıl önce Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın danışmanı Mehmet Çağrı Sebzeci hakkında 'Kamu malından haksız kazanç elde etme, görevi kötüye kullanma ve zimmet' iddiaları yer aldı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün operasyon düzenledi.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Mehmet Çağrı Sebzeci ve eski Park ve Bahçeler Daire Başkanı M.S.S.'nin aralarında bulunduğu toplam 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin tamamı ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden 6'sı savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 5'i tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. DHA'nın haberine göre Mehmet Çağrı Sebzeci ile belediye personeli Ergin Ü, Ali Ş. ve Hamza Ü. tutuklandı. M.S.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Sabah saatlerinde basına yansıyan ve Denizli Büyükşehir Belediyesi personellerinden Ş.D., Y.B., Ö.A., K.Ç., E.Ü., M.S.S., A.Ş. ve N.K.'nin de olduğu gözaltı işlemleri, göreve geldiğimiz ilk yıl Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'na tarafımızca yapılan suç duyuruları ile ilgili olup, gelişmeler hukuk birimimiz tarafından takip edilmektedir" denildi.