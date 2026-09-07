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        Dışişleri Bakanlığı'ndan Filenin Sultanlarına tebrik

        Dışişleri Bakanlığı, Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Eylül 2026 - 00:41 Güncelleme:
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        Dışişleri Bakanlığı'ndan Filenin Sultanlarına tebrik

        Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

        "İstanbul'da ev sahipliği yaptığımız CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımımız üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu! Verdikleri üstün mücadeleyle bayrağımızı bir kez daha göndere taşıyarak, milletimize büyük sevinç ve gurur yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyoruz!"

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        #dışişleri bakanlığı
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        #Filenin Sultanları
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