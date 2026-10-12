Sakarya'nın Arifiye ilçesinde doğum günü kutlamasına gittiği evde tabancanın ateş alması sonucu 14 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği olaya ilişkin tutuklanan 15 yaşındaki Y.D.S'nin, olay öncesinde yapay zeka uygulamasına silahların yaralayıcılığı, meşru müdafaa ve ceza infazına ilişkin sorular yönelttiği tespit edildi.

AA'daki habere göre olay; 24 Temmuz'da F.K'ye (70) ait ruhsatlı tabancanın ateş alması sonucu Murat İmrağ'ın (14) hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

Olayla ilgili tutuklanan Y.D.S'nin (15) cep telefonunun incelenmesi için İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dosyayı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekibine yönlendirdi.

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İncelemede, 20 Mart'ta çekilen fotoğrafta oda içerisindeki masanın üzerinde 2 tabanca ve şarjör bulunduğu, masanın yanında ise Y.D.S. ile kimliği henüz belirlenemeyen, aynı yaşlarda bir erkek çocuğun oturduğu tespit edildi.

Ekiplerce, 9 Nisan'da olayın yaşandığı evde çekildiği değerlendirilen ve Y.D.S. olduğu düşünülen çocuğun sağ eliyle tabancanın kabzasını tuttuğu, sol eliyle ise üst kapağını çektiği anı gösteren fotoğraf da dosyaya eklendi.

KORKUNÇ ARAŞTIRMA

Y.D.S'nin 11 Temmuz'da yapay zeka uygulamasıyla yazışmalarında, "Kurusıkı can yakar mı", "Clock can yakar mı", "Pompalı can acıtır mı", "Eğer bir kıza taciz eden birini görüp öldürürsek kaç yıl hapis yeriz veya hapis yer miyiz", "Anneme vuran bir adamı öldürsem hapis yer miyim", "Meşru müdafa ne", "Müebbet cezasını kimler çeker", "İnfaz nedir", "Birini dövdüm polise gittim ben cezamı çekmeye geldim desem bana ne derler", "Mesela daltonları biliyor musun" ve "Daltonların başı kim" sorularını sorduğu belirlendi.

Tutuklunun 18 Temmuz'da "Boş silahı şeytan doldurur mu" sorusunu sorduğu tespit edildi.

"OĞLUMUN HAKKINI SONUNA KADAR SAVUNACAĞIM"

Anne Yeliz İmrağ, gazetecilere, çocuğunun intihar ettiği söylemlerine inanmadığını, zanlının suçu itiraf ettiğini söyledi.

Olayın kazaya çevirilmeye çalışıldığını aktaran İmrağ, "Kaza olmadığı da resmi çıkan raporlarla tespit edildi. Bir grup çetelerle yazışmalar, silahla çekilmiş fotoğraflar..." diye konuştu.

İmrağ, oğlunun hakkını sonuna kadar arayacağını vurgulayarak, "Bu çocuğun yapabileceği bir şey değil. Çocuk denilen katil oğlumu öldürüyor ve 5-10 dakika içerisinde kendisini, barut izlerini temizliyor. Ne kadar profesyonelce oğlumu öldürdüğünü, planladığını gösterir ön rapordur bence bu." ifadesini kullandı.

Baba Özkan İmrağ ise Y.D.S'nin cinayeti gerçekleştirmeden önce kendince araştırmalar yaptığını iddia ederek, "Olay günü ekipler el swap örnekleri alıyor. Oğlumun parmak izi silahta yok. Çocukta (Y.D.S) da swap izi çıkmıyor. Bu kadar araştırmış, üzerine iz çıkmıyor." şeklinde konuştu.

"ÖLÜM TEHDİTLERİ ALDIK"

İHA'da yer alan habere göre ise; olay sonrası çeteler tarafından tehdit aldığını belirten anne İmrağ, "Bir grup çeteler tarafından ölüm tehditleri aldık, oğlumun mezarını dağıtmakla, parçalamakla ilgili mesajlar aldık. Kimse benim oğluma zarar veremez. Bir kere zarar verdiler benim oğluma bir dahası yok" şeklinde konuştu.

"SUÇ MAKİNESİ, KENDİNCE BİR ARAŞTIRMAYA GİRMİŞ"

Raporları değerlendiren baba Özkan İmrağ ise, "Son çıkan raporla alakalı benim düşünceme göre çocuk, yaptığı araştırmalarla suça meyilli, bir suç işlemek istiyormuş. Artık bu ya bir okul baskını olabilirdi ya da başkası olabilirdi.

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Aile, 'dostuz' diyor ama sen çocuğunun katil olduğunu biliyorsun madem dostuz, sen neden katili bile bile savunuyorsun? Burada ihmalkarlıklar çok. Bu silah sadece bir kere ele alınmamış, İstanbul'a kadar gelinmiş ve iki yıldır bununla dolaşıyor.

Çocuk tamamen bir suç makinesi, kendince bir araştırmaya girmiş" ifadelerini kullandı.