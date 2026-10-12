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        Haberler Gündem Güncel "Elmacı Dede" Diyarbakır'daki askerlere ve vatandaşlara elma getirdi

        "Elmacı Dede" Diyarbakır'daki askerlere ve vatandaşlara elma getirdi

        Denizli'de yaşayan 76 yaşındaki Muhammet Yılmaz, bahçesinden topladığı elmaları Diyarbakır'da askerlere ve vatandaşlara dağıtmak için getirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 18:43 Güncelleme:
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        "Elmacı Dede" Diyarbakır'a elma getirdi

        Yurt içindeki ve dışındaki operasyonlara katılan askerlere elma götürmesi nedeniyle "Elmacı Dede" olarak tanınan Muhammet Yılmaz (76), Denizli'nin Çivril ilçesindeki bahçesinden topladığı 1300 kilogram elmanın bulunduğu aracıyla Diyarbakır'a geldi.

        Kilometrelerce yol katederek kente ulaşan Yılmaz, ilk olarak merkez Sur ilçesi Melik Ahmet Caddesi'nde esnafa ve yoldan geçen vatandaşlara elma dağıttı. Yılmaz, yıllardır kendi bahçesinde yetiştirdiği elmaları yurt içi ve dışında operasyonlara katılan askerlere ulaştırdığını belirtti.

        Diyarbakır'a getirdiği elmaları da hem vatandaşlara hem de askerlere dağıtmak istediğini ifade eden Yılmaz, "Diyarbakırlı kardeşlerimize elma ikram etmek, onlarla kucaklaşmak istedim. Diyarbakır halkı çok misafirperver. Doğu illerine giderken buradan geçiyorum. Diyarbakır'ın misafirperverliğine hayran kaldım" dedi.

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        "Elmacı Dede"nin elma ikram ettiği vatandaşlardan Necla Güzelses, Muhammet Yılmaz'ı televizyonda gördüğünü belirterek, kendisinin gösterdiği bu dayanışmayla örnek bir kişi olduğunu ifade etti. Güzelses, "Allah ondan razı olsun. Onun emsalleri de çoğalsın inşallah" ifadesini kullandı.

        Ailesiyle birlikte ikram edilen elmalardan alan Murat Aksoy ise Yılmaz'ın ilerleyen yaşına rağmen il il gezerek elma dağıtmasıyla gençlere örnek olduğunu vurguladı.

        Esnaf Sait Baysal da Yılmaz'a bu duyarlılığı nedeniyle teşekkür etti. Yılmaz, daha sonra getirdiği elmaların büyük bölümünü Diyarbakır'daki askeri birliklere ulaştırmak üzere ilçeden ayrıldı.

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