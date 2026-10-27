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        Haberler Gündem Güncel "Elmacı Dede" İzmir'de Mehmetçiğe elma ve üzüm getirdi

        "Elmacı Dede" İzmir'de Mehmetçiğe elma ve üzüm getirdi

        Denizli'de oturan 76 yaşındaki Muhammed Yılmaz, İzmir'de topçu tugayında görev yapan askerlere elma ve üzüm getirdi. Askerlere moral vermenin kendisi için bir görev olduğunu belirten Yılmaz, "Askerlerimiz, benim getirdiklerimin daha iyisini, en alasını fazlasıyla yiyor. Amaç onların gönüllerine dokunabilmek, tek gayem bu. Hedefi Kızılelma seçmişim. Şehadet şerbetini içene kadar yola devam" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 15:25 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Elmacı Dede" İzmir'de Mehmetçiğe getirdi
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        Yurt içinde ve yurt dışında operasyonlara katılan askerlere elma götürdüğü için "Elmacı Dede" olarak bilinen Muhammed Yılmaz, Denizli'den aracına yüklediği elma ve üzümlerle, Bornova ilçesindeki 57'nci Topçu Tugay Komutanlığına geldi.

        Askerlere moral vermenin kendisi için bir görev olduğunu belirten Yılmaz, onlara manevi güç vermeyi amaçladığını kaydetti. Yılmaz, 76 yaşında olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

        "Bir dedenin onlara değer verip küçücük de olsa bir şeyler ikram etmesi ayrı bir şey. Dostlara eli boş gidilmediği için getiriyorum. Askerlerimiz, benim getirdiklerimin daha iyisini, en alasını fazlasıyla yiyor. Amaç onların gönüllerine dokunabilmek, tek gayem bu. Hedefi Kızılelma seçmişim. Şehadet şerbetini içene kadar yola devam. Çok yakında da farklı yerlere gideceğim. Gazze, Kudüs yolculuğum var. İnşallah Mevla, şehadeti orada olsun nasip eder."

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        Yılmaz, Komutanlıkta görevli askerlere meyveleri teslim etti.

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